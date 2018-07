Fibra - stop alla fregature. Bollo “a semaforo” per scoprire se arriva a casa : Un sistema a semaforo per comparare le offerte in Fibra (Pixabay) arriva il semaforo per distinguere le offerte in Fibra e banda larga delle compagnie telefoniche. Verde, giallo e rosso serviranno a distinguere in modo immediato il tipo di collegamento internet garantito. Lo ha stabilito l’Autorità garante per le comunicazioni (Agcom), che vuole dare un giro di vite alle pubblicità ingannevoli per gli abbonamenti alla rete fissa. ...