Festival del cibo | della musica | sagre e concerti protagonisti nel weekend

Seconda puntata del Wind Summer Festival : Piazza del Popolo gremita - ma gli ascolti faticano a decollare : Ieri sera su Canale 5 è andata in onda la Seconda puntata del Wind Summer Festival, registrata il 24 Giugno (si è trattato in realtà della terza serata, pertanto la Seconda serata registrata in Piazza del Popolo a Roma il 23 giugno verrà trasmessa giovedì 19 luglio). Piazza del Popolo gremita da un pubblico più caloroso rispetto alla prima serata e che ha riservato dei veri e propri boati alla maggioranza degli artisti presenti sul palco. ...

Goodwood - Tutte le novità del Festival of Speed - FOTO GALLERY : Tutto è pronto per uno degli eventi motoristici più importanti dellanno, il Festival of Speed di Goodwood. Una manifestazione dedicata alla velocità, ai grandi campioni del motorsport e alle quattro e due ruote da strada e da competizione più affascinanti di sempre. Quest'anno vi sarà anche un motivo in più per seguire il FOS che proprio nell'edizione 2018 festeggia i suoi primi 25 anni di vita, il suo Silver Jubilee.Non solo hill climb. ...

Festival Piana del Cavaliere - oggi in scena i Pagliacci di Leoncavallo. Ecco il programma completo : Ecco i protagonisti degli spettacoli di oggi e domani. oggi, alle 21, a Pereto, in scena i "Pagliacci", opera lirica di Ruggero Leoncavallo. Domani invece, dalle 19, sempre a Pereto, una produzione ...

Banca Progetto main sponsor del Roccella Jazz Festival : Saranno due serate all'insegna del grande Jazz italiano quelle organizzate nel cortile delle scuole elementari di Roccella Jonica il 13 e il 14 luglio nell'ambito di "Italians" la XXXVIII edizione del ...

Continuano gli appuntamenti del "Cuneo Classica Festival" : Per le schede di presentazione dei singoli spettacoli: http://www.comune.cuneo.gov.it/cultura/cuneo-Classica-festival.html

Da Villa Adriana a Villa d’Este Tivoli - nuova fabbrica delle arti chiama il mondo per notti di Festival e giornate di gusto : A pochi chilometri da Roma, teatro di culture millenarie, si cela e si svela un altro teatro straordinario perché l'unico al mondo che abbraccia in se due palcoscenici patrimonio dell'Unesco, Villa Adriana e Villa d'Este: stiamo parlando di Tivoli, sito d'arte, terme e buongusto a mezz'ora d'auto dalla Capitale, che torna a ospitare per la quarta edizione del "Tivoli chiama - Il festival delle arti", rassegna culturale nata per la ...

Ritorna a Trebiciano la terza edizione del Rock Camp Summer Music Festival : Si inizia oggi, venerdì' 13 luglio a mezzogiorno, quando partirà il programma di Musica LIVE spettacoli e manifestazioni di 92 ore continuate di festa che durerà fino all'alba di Martedì. Saranno ...

Sarzana - presentato il programma del XV Festival della Mente : Il programma, oltre ad una lezione inaugurale con Andrea Riccardi , grande studioso della chiesa e fondatore della Comunità di Sant'Egidio, prevede anche spettacoli musicali, concerti con grandi ...

Cunardo - oggi il via al Festival del Folklore : protagoniste Russia - Bosnia - Kenya - Brasile e Georgia : Accanto agli spettacoli anche quest'anno il Festival punta forte sulla gastronomia . Il primo weekend sarà dedicato alla Spagna con l'immancabile paella, mentre il secondo fine settimana sarà un vero ...

Ravenna Festival. Stefano Bollani porta musica e ritmi del Brasile al Pala De André con Que Bom : Quelli di Que Bom sono brani che ho scritto un po' ovunque nel mondo, ma che guardano a quel sincretismo, al suono avvolgente delle percussioni brasiliane, a quella vitalità ed energia uniche." ...

Campus Party - Festival internazionale dell'innovazione e della creatività dal 18 al 22 luglio in Fiera - Milano Post : Campus Party si sviluppa in 5 aree tematiche: scienza , imprenditoria , coding , intrattenimento e creatività , conoltre 350 gli speaker. Per partecipare basta iscriversi al sito web: http://italia.

Wind Summer Festival 2018/ Seconda puntata : Quentin 40 ha vinto la gara giovani - Irama folla in delirio : Anche la Seconda puntata del Wind Summer Festival 2018 è stata a dir poco esplosiva, con tanti ospiti e cantanti di grido. Tra i più acclamati il talento di Amici, Irama.(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 04:15:00 GMT)

LELE/ Protagonista della gara dedicata ai giovani : secondo classificato (Wind Summer Festival 2018) : LELE, il ragazzo ha fatto davvero molta strada dopo Amici di Maria De Filippi. L'esperienza a Canale 5 però gli ha cambiato per sempre la vita e ha aperto la carriera. (Wind Summer Festival)(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 00:36:00 GMT)

Wind Summer Festival 2018 | seconda puntata 12 luglio | Anticipazioni Wind Summer Festival 2018 torna su Canale 5 nella prima serata del giovedì questa sera, 12 luglio, in prima serata approfittando di un nuovo periodo di sosta dei Mondiali di Calcio 2018. Mentre Francia e Croazia si riposano in vista della finale di domenica pomeriggio, Canale 5 si dedica alla musica, caposaldo della programmazione estiva del ...