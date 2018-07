Festa per il Gay Pride al campo estivo della scuola materna | è polemica

La Festa del M5s per l'abolizione dei vitalizi : Di Maio perde la voce - Bonafede il bicchiere : Il "vitalizio day", alla fine, è arrivato. Pensato dai grillini come una celebrazione sobria, all'ombra delle colonne del chiostro di Palazzo Valdina e diluita per tutto il pomeriggio, alla fine si è trasformato in una festa di piazza con cori, brindisi e cotillons. L'"ora x" è scattata alle 16 e 10, quando l'ufficio di presidenza della Camera ha dato il via libera alla delibera, ...

Casalecchio - Festa per il Gay Pride al centro estivo/ Bambini truccati e colori arcobaleno - genitori furiosi : Casalecchio, festa per il Gay Pride al centro estivo. Ultime notizie: Bambini truccati e colori arcobaleno, la rabbia dei genitori dei piccoli, "è inopportuno"(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 09:34:00 GMT)

MirabilAvis 4U. Per donatori - le loro famiglie e gli amici torna la domenica di Festa a Mirabilandia : La giornata del 15 luglio accoglierà tutti gli interessati dalle 10:00 fino alle 23:00, per scoprire le diverse attrazioni di Mirabilandia e il palinsesto di show e spettacoli, interamente rinnovato, ...

Napoli - reparto chiuso per Festa : l’Asl revoca l’incarico al primario : Napoli, reparto chiuso per festa: l’Asl revoca l’incarico al primario Napoli, reparto chiuso per festa: l’Asl revoca l’incarico al primario Continua a leggere L'articolo Napoli, reparto chiuso per festa: l’Asl revoca l’incarico al primario proviene da NewsGo.

La Festa del M5s per l'abolizione dei vitalizi : Di Maio perde la voce - Bonafede il bicchiere : Il 'vitalizio day' , alla fine, è arrivato. Pensato dai grillini come una celebrazione sobria, all'ombra delle colonne del chiostro di Palazzo Valdina e diluita per tutto il pomeriggio, alla fine si è ...

Aria da stadio in Festa per il neo sindaco Brizzi : Quando qualche giovane mi chiede cosa deve fare per entrare in politica, gli dico: "Guarda cosa ha fatto Ceschi"». Una legittimazione in piena regola. Vice presidente Silvio Salizzoni della Lega, al ...

Revocato incarico al primario che chiuse il reparto per Festa : La decisione del direttore generale della Asl Napoli 1. Mario Forlenza ha Revocato l'incarico di direttore della Unità operativa di Chirurgia Vascolare dell'Ospedale del Mare conferito al dottor ...

Vitalizi - sì della Camera al taglio : la Festa. Riguarda 1.240 assegni| Chi ci perde : Il provvedimento del presidente Roberto Fico taglia i Vitalizi degli ex deputati, ricalcolando gli assegni percepiti in base al metodo contributivo

Conto alla rovescia per la Festa del Redentore 2018 : ... che prenderà avvio anche quest'anno all'unisono con i fuochi in laguna nelle altre quattro località veneziane " Asseggiano, Favaro Veneto, Malcontenta e Pellestrina attraverso spettacoli con ...

M5S - Del Monaco e Iorio in Festa : approvata la delibera per l'abolizione dei vitalizi : Continua incessante l'azione del Movimento 5 Stelle mettendo sempre di più in un angolo la vecchia politica, una politica clientelare, una politica macchiata dalla corruzione e dai privilegi del ...