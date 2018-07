FESTA DI CINEMA DEL REALE XV - Dal 18 al 21 luglio a Specchia

Il Cinema America torna a San Cosimato - una FESTA per duemila : pace tra i ragazzi e il Comune : In piazza, ad accogliere i suoi ragazzi, c'erano proprio tutti. C'erano le mamme dell'area giochi intitolata al piccolo Claudio, l'angioletto di Ponte Mazzini, il piccolo gettato nel fiume dal papà. C'...

Filming Italy - Sardegna Festival : Supercinema dedica una puntata speciale alla maniFESTAzione - Best Movie : Supercinema il programma Tv di approfondimento su tutto ciò che riguarda il mondo del grande schermo: attori, film in uscita, Festival e tanto altro, condotto dallo stesso Antonello Sarno " dedicherà ...

FESTA del Cinema - Virzì - Tornatore & Weaver : «Roma si fa bella» : ROMA 'I festival non devono prendere posizione ma, per quanto mi riguarda, devono rispondere a una sola regola: la dittatura della bellezza. Non sono mai stato favorevole alle quote, mi sembrano un ...

Da Scorsese a Tornatore : ecco cosa ci aspetta alla FESTA del Cinema di Roma : Roma. Al Caffè delle Arti della Galleria nazionale, un tempo per tutti più semplicemente (e amicalmente) GNAM, i saloni luminosi e affrescati rispecchiano il bello che c’è al suo interno - in quegli spazi storici riportati in auge dalla direttrice Cristiana Collu - e quel che accade al di fuori rest

FESTA del Cinema di Roma - da Scorsese a Tornatore : Fra ottobre e gennaio, presso il Museo dell'Ara Pacis, si terrà una grande esposizione dedicata a uno dei simboli del Cinema italiano nel mondo: Marcello Mastroianni. La mostra, a cura di Gian Luca ...

FESTA del Cinema di Roma 2018 : in anteprima Notti magiche di Virzì - Best Movie : Infine f ra ottobre e gennaio, presso il Museo dell'Ara Pacis, si terrà una grande esposizione dedicata a uno dei simboli del Cinema italiano nel mondo: Marcello Mastroianni. La mostra, a cura di ...

A Casa Sordi c'è 'Il giocattolo' - ed è subito FESTA del cinema : festa del cinema nella Casa Museo Alberto Sordi con la proiezione del film ' Il Giocattolo ' , di Giuliano Montaldo, con protagonista Nino Manfredi. L'occasione è arrivata grazie agli eventi mensili a ...

FESTA CINEMA Roma celebrerà Scorsese : 16.46 La tredicesima edizione della Festa del Cinema di Roma (18-28 ottobre) celebra Martin Scorsese,uno dei più grandi cineasti della storia della settima arte, assegnandogli il Premio alla Carriera. Lo annuncia il direttore artistico Antonio Monda in accordo con Laura Delli Colli,alla guida della Fondazione Cinema per Roma. A consegnare il riconoscimento al maestro,autore di capolavori,quali: Mean Streets,Taxi Driver,Toro Scatenato, Gangs ...

Roma - sfilata di stelle per la FESTA grande del cinema made in Italy : Cinquecento illustri protagonisti del mondo di celluloide guardano il panorama mozzafiato che si gode dai giardini dell'Accademia di Francia, poco prima che vada in scena la consegna dei Globi d'Oro ...

Le vie del Cinema da Cannes a Roma e in Regione 2018 : date - luoghi e programma della maniFESTAzione : Arriva a Roma la nuova edizione de “Le vie del Cinema da Cannes a Roma e in Regione”, iniziativa realizzata grazie al contributo della Regione Lazio. Vi forniremo info, date e luoghi della manifestazione. Torna anche quest’anno la storica rassegna che porta i film di Cannes a Roma, permettendo al pubblico di Roma, Trevignano e Latina di assistere alla visione in anteprima di alcunidei film più importanti della nota kermesse francese. L’evento, ...