Roma - Fermato per un controllo tira fuori la patente di un italiano - ma lui è romeno : arrestato : Durante un normale servizio di controllo del territorio, gli agenti della Polizia di Stato hanno notato un'autovettura, con due persone a bordo, parcheggiata in doppia fila. Dopo il passaggio della ...

Lamborghini Aventador SVJ / Disavventura a Roma per un pilota australiano Fermato a 311 km/h : Lamborghini Aventador SVJ, più veloce della Porshce 911 GT2 RS: specializzazione Super Veloce, in grado di andare a girare al Nurburgring in 6' 45'' una crono che varrebbe il nuovo primato.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 22:31:00 GMT)

Francia-Croazia - Finale Mondiali 2018 : le probabili formazioni. Undici conFermato per entrambi i CT. Quanto talento in campo! : Francia e Croazia scenderanno in campo domenica 15 luglio alle 17.00 per giocarsi la Finale dei Mondiali 2018. Sono loro ad essere arrivate all’appuntamento con la storia, allo stadio Luzhniki di Mosca. Da un lato i francesi, talentuosi e giovani, dall’altro i croati, che non sono da meno in Quanto a talento ma soprattutto cuore e orgoglio. Chi la spunterà? Difficile dirlo. Quel che è certo è che sarà grande spettacolo. Nessuno dei ...

Potenza - Fermato islamico legato a Isis; si addestrava per attentati : Miftarov, musulmano salafita, vantava infatti oltre 5000 amici sulla pagina personale di Facebook, la maggior parte legati all' Isis ed al mondo dell' integralismo islamico . Nella memoria del ...

Omicidio di Fortuna - ergastolo conFermato in Appello per Titò - nessuno sconto alla convivente : ergastolo confermato per Raimondo Caputo, detto ' Titò', ritenuto colpevole delle violenze sessuali e dell'Omicidio di Fortuna Loffredo, la bimba del Parco Verde di Caivano, scaraventata nel vuoto dal ...

Omicidio di Fortuna - ergastolo conFermato in Appello per Titò - nessuno sconto alla convivente : ergastolo confermato in Appello per Raimondo Cappuccio, detto "Titò" e confermati anche i 10 anni per la sua ex convivente Marianna Fabozzi ritenuti il primo l'assassino di...

Superbrain conFermato su Rai 1 con Paola Perego a gennaio 2019 : Paola Perego E’ un’estate di lavoro quella di Paola Perego, impegnata tra radio (dal 7 luglio è su Radio 2 alle 11.00, ogni sabato e domenica, con Al Posto del Cuore) e tv (con Non Disturbare, che torna, cambiando collocazione, venerdì 13 luglio nel late night di Rai 1 con la terza puntata). E in autunno? Via ai ‘preparativi’ per il ritorno nella fascia oraria più prestigiosa, previsto nei primi mesi del 2019. Anche ...

Napoli - Tangenziale a sbafo per 394 volte : Fermato a bordo di auto con targa straniera : Nell'ambito dei predisposti servizi messi in campo dalla polizia stradale, al fine di arginare il fenomeno del mancato pagamento del pedaggio ai caselli autostradali ad opera dei conducenti di auto ...

Arbitri : Angelo Montesardi conFermato nella Can5 per il 2018-2019 : L'avvocato Angelo Montesardi, di Latiano, è stato confermato responsabile della Can5 per la stagione 2018/19. Ad annunciarlo è stato il comitato nazionale dell'Aia , Associazione italiana Arbitri, . ...

Giuseppe Milanese conFermato alla presidenza di Confcooperative Sanità : Situazione destinata a peggiorare se si considera che l'età media è salita nel 2015 oltre i 53 anni per i medici ed oltre i 47,4 per gli infermieri , dati ministero Economia 2016, . Nei prossimi 5 ...

'Sei il figlio di Bettarini - ti ammazziamo' - ecco perché hanno accoltellato Niccolò. Un Fermato : 'Non sapevo chi fosse' : Avrebbero aggredito Niccolò a coltellate solo perché il figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura. Almeno questo per il pm milanese Elio Ramondini è il motivo per cui almeno in quattro hanno ...

Roma - Fermato per un controllo si scaglia contro gli agenti a morsi : arrestato : E' stato fermato per un controllo proprio di fronte al locale dove aveva trascorso la serata e colto dal panico si è scagliato contro gli agenti della Guardia di finanza ed ha aggredito anche alcuni ...

Automobilista Fermato dalla polizia per l’alcoltest - chiama l’avvocato ma è più brillo di lui : Il legale contestava la validità del risultato dell'apparecchio in dotazione alle forze dell'ordine e ha deciso di soffiare a sua volta ma il suo valore è risultato di molto superiore al quello del cliente. Per lui è scattata la segnalazione per ubriachezza manifesta.Continua a leggere

Catalogna : conFermato rinvio giudizio ex capo Mossos Trapero : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve