Fecondazione | sempre più bimbi in provetta | oltre 13 500 nel 2016

(Di venerdì 13 luglio 2018) Grazie allaassistita in Italia nelsono nati 13.582: 2.125 bebè sono nati conomologa e 1.457 con eterologa (cioè con donazione di gameti esterni alla coppia). Un numero che equivale al 2,9% del totale dei nati nel(secondo l’Istat 474.438). Dal 2015 al 2106 sono aumentate le coppie trattate (da 74. 292 a 77.522), i cicli effettuati (da 95.110 a 97.656) e i anche i bebè nati vivi (da 12.836 ad, appunto, 13.582). Un aumento correlato all’implementazione della stessaeterologa e delle tecniche omologhe con crioconservazione di gameti. I dati emergono dalla Relazione annuale sullo stato di attuazione della legge 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita, trasmessa al Parlamento dal ministero della Salute il 28 giugno scorso. In diminuzione le gravidanze gemellari e anche le trigemine, queste ultime in linea con la ...