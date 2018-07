Fecondazione eterologa | netto aumento | +142% di bimbi nati nel 2016

Fecondazione eterologa - primo ricorso alla Consulta da parte di una coppia gay : Un nuovo ricorso sulla legge 40 ( Fecondazione assistita) arriva alla Corte costituzionale. Stavolta riguarda una coppia formata da due donne, cui a Pordenone è stato rifiutato l'accesso alle tecniche di Fecondazione artificiale. Il Tribunale di Pordenone, tramite il giudice Maria Paola Costa, ha accolto la richiesta delle donne di sollevare la questione di legittimità costituzionale delle norme che attualmente vietano in Italia l"accesso alla ...

