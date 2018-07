FdI | 220 nuovi sindaci ​passano con la Meloni

ilgiornale

: RT @MatteoCarroz: 23 anni, tra i più giovani assessori della Lombardia, una dei 220 amministratori nazionali passati con Fdi. Erano 150 sol… - emato64 : RT @MatteoCarroz: 23 anni, tra i più giovani assessori della Lombardia, una dei 220 amministratori nazionali passati con Fdi. Erano 150 sol… - bi_gatto : @pieraaziri Oggi a Roma sono stati presentati 220 amministratori (regionali e comunali) che hanno da poco aderito a… -

(Di venerdì 13 luglio 2018) Giorgiada i numeri, quelli della sua campagna acquisti. Sono 220 gli amministratori che hanno dismesso la vecchia casacca per passare a Fratelli d"Italia. Nella lista figurano 7 consiglieri regionali di Calabria, Veneto, Piemonte, Molise, Sardegna, Friuli Venezia Giulia; 34 trae vice; 35 assessori e ancora 3 presidenti di Consiglio comunale ed una pattuglia di ben 140 consiglieri comunali. Le adesioni annunciate oggi da Fratelli d"Italia coprono l"intero Stivale: 45 amministratori in Lombardia e 19 in Calabria, 30 in Puglia e 29 in Sicilia, 18 in Veneto e 20 in Liguria, 25 in Campania e 32 in Lazio, 8 in Abruzzo e Friuli Venezia Giulia e Trentino, 6 in Toscana e 2 in Emilia Romagna. A due passi dalla centralissima via del Babuino di Roma, questa mattina, alcuni di loro hanno partecipato all"evento "È sempre più blu"."La nostra ricetta è vincente", scandisce la ...