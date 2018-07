Fassina | senza alternative valide no a sgombero Camping River

romadailynews

(Di venerdì 13 luglio 2018) Roma – “Lo smantellamento dele’ stato realizzato con metodi brutali e indegni di una comunita’ civile. La distruzione dei moduli abitativi del campo e’ avvenutaalcuna proposta alternativa praticabile, poiche’ separare i nuclei familiari non puo’ essere una soluzione. La chiusura dei campi rom e’ necessaria e urgente ma deve avvenire attraverso percorsi veri di integrazione. Altrimenti, si sposta il problema e’ lo si aggrava per tutti, sul piano sociale e su quello della sicurezza”. “Da oltre un anno, Sinistra per Roma rivolge interrogazioni alla sindaca sule su altri campi per conoscere i progetti di integrazione. Purtroppo, Roma e’ sempre piu’ un territorio dove i problemi sociali si affrontano soltanto come problemi di ordine pubblico: oltre al, ...