Fashion Week RMX | Tedua | Testo | Audio | MP3

Torino Fashion Week 2018 : la moda sotto la mole : Il programma dei workshop Smart material, dispositivi indossabili e vestiti connessi: la nuova generazione del fashion tech Economia circolare e la sostenibilità nel settore fashion Aspetti legali e ...

Street Style Parigi. I migliori look della Fashion week : A Parigi si conclude il tour di sfilate di moda maschile per la prossima primavera/estate. Il nostro Andrew Barber, dopo Firenze, Londra, e Milano ha catturato i migliori look delle persone fuori dalle sfilate di Parigi.

Louis Vuitton - debutta Virgil Abloh/ Paris Fashion Week - presentata la collezione : un nuovo capitolo : Louis Vuitton, debutta Virgil Abloh: presentata la collezione alla Paris Fashion Week. Un nuovo capitolo per la storica maison: le ultime notizie sulla sfilata(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 18:20:00 GMT)

Milano Fashion Week : Monica Bellucci e Mariano di Vaio icone di stile : In occasione della Milano Fashion Week Mariano Di Vaio apre la sfilata di “Dolce e Gabbana” al fianco di Monica Bellucci. Il Made in Italy e la bellezza umbra al centro dei media internazionali; lui di Perugia e lei di Città Di Castello, i due umbri conquistano la passerella più cool del momento. L’Italia che conquista il mondo. Un grande traguardo per Mariano Di Vaio che si riconferma ancora una volta una delle personalità più forti della moda ...

Street style Milano. I migliori look della Fashion week : Dopo Firenze e Londra, è la volta di Milano. Gli scatti Street style di Andrew Barber raccontano i tanti modi e volti della moda maschile, catturando con attenzione e cura persone che, attraverso i loro abiti, esprimono la loro personalità.

Milano Fashion Week - Mariano Di Vaio e Monica Bellucci aprono la sfilata di Dolce&Gabbana : Dopo essere stato nominato da Forbes come l'under 30 più influente al mondo per il retail e l'e-commerce, arriva un nuovo traguardo per Mariano Di Vaio. Adesso è anche il re della passerella. Infatti ...

Carlo Pignatelli – Alla Rome Fashion Week la collezione cerimonia Donna 2019 [GALLERY] : Carlo Pignatelli presenta la nuova collezione cerimonia Donna 2019 Alla Rome Fashion Week, dal 16 al 18 giugno Carlo Pignatelli presenta la nuova collezione cerimonia Donna 2019 Alla Rome Fashion Week, che si terrà a Roma dal 16 al 18 giugno 2018. La manifestazione dedicata alle collezioni di abiti femminili d’occasione ospita nomi internazionali di grande prestigio e manifattura sartoriale. Policromia sofisticata per la collezione cerimonia ...

London Fashion Week 2018 - Timberland per Christopher Raeburn : la linea di scarpe - FOTO - : 'L'obiettivo di Timberland è di far vivere la propria filosofia creando prodotti responsabili con innovatività e lungimiranza', ha dichiarato Argu Secilmis, Vicepresidente Marketing mondo per ...

Timberland x Christopher Raeburn : alla London Fashion Week il debutto della capsule collection [GALLERY] : Timberland x Christopher Raeburn: il debutto della capsule collection uomo alla London Fashion Week. La collaborazione apparel sottolinea l’impegno condiviso per uno stile sostenibile La scorsa notte il designer londinese Christopher Raeburn, la cui etichetta è sinonimo di un Fashion design intelligente e responsabile, ha presentato in anteprima alla London Fashion Week Mens la sua prossima collaborazione per la linea apparel uomo con ...

London Fashion Week - le migliori foto di street style : Il fotografo Andrew Barber fondatore di Omnistyle, ha realizzato una serie di scatti in esclusiva per GQ Italia in cui racconta la moda fuori dalle sfilate. Gli scatti in questione arrivano direttamente da Londra dove sfila la moda per la prossima primavera/estate. Le foto delle sfilate le trovate qui.