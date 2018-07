Fashion Film Festival Milano annuncia la quinta edizione

gqitalia

: RT @arafi2010: COLTAN - Fashion Film - ItalianStyle_it : RT @arafi2010: COLTAN - Fashion Film - arafi2010 : COLTAN - Fashion Film - notizienazional : I Fashion Film Sbarcano al Roma Web Fest -

(Di venerdì 13 luglio 2018) Ilfesteggia il quinto anniversario. La nuovasi svolgerà durante la prossima Settimana della Moda Donna di, con il patrocinio di Camera Nazionale della Moda Italiana, di Comune die con il supporto di Grey Goose. Per la prima volta avrà una durata di sei giorni: il 20 settembre si inaugurerà con la proiezione di un documentario inedito in Italia, e dal 21 al 24 sarà possibile accedere gratuitamente alpresso l’Anteo Palazzo del Cinema. Ilsi concluderà il 25 settembre presso il Teatro dell’Arte de La Triennale diquando verranno premiati i vincitori durante una cerimonia su invito. I due temi chiave saranno #FFFForWomen che viene riproposto per il secondo anno celebrando il talento femminile nella moda, nel cinema e nell’arte; il secondo tema introdotto quest’anno è #FFFForGreen che promuove ...