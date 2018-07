: RT @GiancarloDeRisi: 'Nuovo barcone con 450 migranti non può attraccare in Italia' Il ministro avvisa le autorità maltesi: 'Io non mollo, a… - LPincia : RT @GiancarloDeRisi: 'Nuovo barcone con 450 migranti non può attraccare in Italia' Il ministro avvisa le autorità maltesi: 'Io non mollo, a… - CyberNewsH24 : #Farnesina:soccorso barca spetta a Malta - ato_ucci : RT @GiancarloDeRisi: 'Nuovo barcone con 450 migranti non può attraccare in Italia' Il ministro avvisa le autorità maltesi: 'Io non mollo, a… -

La responsabilità delal barcone con 450 migranti a bordo, individuato in acquemaltesi,e lo sbarco dovrà avvenire in territorio maltese. Lo sottolinea lain una nota inviata all'ambasciata della Repubblica dia Roma Per la legge del mare èche deve inviare proprie navi e aprire il porto. La nostra Guardia Costiera potrà agire, se serve, in supporto, mafaccia subito il suo dovere". Lo scrive in un tweet il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli.(Di venerdì 13 luglio 2018)