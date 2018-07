Farnborough International Airshow 2018 | Thales Alenia Space presenta la sua esperienza

meteoweb.eu

(Di venerdì 13 luglio 2018)un viaggio entusiasmante nello spazio attraverso unaDigital Experience al salone di, esattamente dal 16 al 22 Luglio presso lo standnella zona Spazio e presso lo Chalet, joint venture(67%) e Leonardo (33%), fornisce satelliti e costellazioni di satelliti basati su soluzioni che rispondono alle esigenze di connettività, localizzazione, osservazione, di un mondo in continua evoluzione, e sviluppa strumenti per la ricerca scientifica per proteggere meglio il nostro pianeta e per esplorare l’Universo.mira all’innovazione continua per lo sviluppo di nuove soluzioni per una vita più sostenibile sulla Terra. BlackSky, ad esempio, la nuova piattaforma digitale per l’accesso ai dati che fornisce servizi di monitoraggio geospaziali, sarà mostrata nello stand...