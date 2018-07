Fallout 76 darà vita a cacce all’uomo | pronto sistema di ricompense

optimaitalia

(Di venerdì 13 luglio 2018) L'annuncio di76 ha indubbiamente spiazzato buona parte della community di aficionados della serie curata da Bethesda. Ben pochi erano infatti i giocatori che si sarebbero aspettati una migrazione delle dinamiche ludiche del titolo post apocalittico verso meccaniche prettamente online. Tanta insomma la preoccupazione per questa nuova sperimentazione, sebbene gli addetti ai lavori siano totalmente fiduciosi in merito alla buona riuscita del tutto.Un mondo di gioco sempre online come quello di76 si presta ovviamente a numerosi spunti sotto il profilo del gameplay: uno di questi è indubbiamente ildi taglie, una feature che consentirà ai diversi giocatori di collaborare per un fine comune, quello di incassare cospicue.Non sono tanti i dettagli rilasciati in merito da Todd Howard in una recente intervista, sebbene si sappia che il tutto dovrebbe ...