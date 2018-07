Fall of Light | l' action RPG sviluppato dallo studio italiano RuneHeads arriverà anche su

eurogamer

: #FallofLight è in arrivo su PS4, Xbox One e Nintendo Switch. - Eurogamer_it : #FallofLight è in arrivo su PS4, Xbox One e Nintendo Switch. - ProjectXboxIT : Fall of Light: Darkest Edition annunciato per Xbox One, sarà disponibile a fine estate - Elise35351170 : RT @NintendoHall: Fall of Light: Darkest Edition, il titolo sarà disponibile in estate anche su Nintendo Switch -

(Di venerdì 13 luglio 2018) Lo scorso settembre,ofè stato rilasciato su PC, ma i giocatori console sono rimasti delusi perché all'epoca non avevano idea di quando il titolo sarebbe arrivato. Ora, tuttavia, i fan possono festeggiare, poiché gliri die il publisher Digerati hanno annunciato che l'RPG sta finalmente arrivando su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, nella Darkest Edition.Come segnala Dualshockers, la Darkest Edition conterrà tutti i contenuti della versione base del gioco e un nuovo dungeon esclusivo,se i dettagli specifici su questo non sono ancora stati annunciati. Inoltre, il gioco supporterà pienamente i trofei su Xbox One e PlayStation 4.Infine, per coloro che desiderano acquistare fisicamente il gioco, gliri hanno stretto una partnership con Eastasiasoft Limited per produrre un piccolo numero di copie fisiche dell'edizione ...