Facebook messenger | la app non funziona a molti in Italia e nel mondo

Facebook messenger : la app non funziona in Italia e in altri Paesi : I problemi sono cominciati dalle 9.30 di mattina in tutta Italia. Ad avere disservizi è stata l'app di Facebook Messenger: impossibile mandare messaggi dal telefono. Un messaggio di errore rende ...

Problemi Facebook in inglese (anche Messenger) : perché non funzionano in italiano e non si riescono a pubblicare post : Una gran bella regna i Problemi Facebook in inglese ma pure quelli Messenger: le app del social network non funzionano in italiano da svariate ore, a seguito di aggiornamenti rovinosi che pure per molti hanno significato non poter normalmente pubblicare post attraverso il proprio profilo. Cosa sta succedendo, esiste una soluzione per il bug bloccante? I Problemi Facebook in inglese e poi pure quelli Messenger sono partiti esattamente dal ...

Facebook testa gli annunci video con riproduzione automatica su Messenger e i Gruppi con contenuti in abbonamento : Facebook ha trovato un nuovo posto per vendere annunci video: all'interno di Messenger alcuni utenti inizieranno a vedere annunci con riproduzione automatica L'articolo Facebook testa gli annunci video con riproduzione automatica su Messenger e i Gruppi con contenuti in abbonamento proviene da TuttoAndroid.

Effetti - Adesivi E Giochi Per I Mondiali Di Calcio 2018 Su Facebook Messenger : Facebook Messenger: Effetti, Adesivi e Giochi per i Mondiali di Calcio 2018. Facebook Messenger: nuovi Effetti, Adesivi e Giochi per i Mondiali di Calcio Facebook Messenger nuovi Effetti, Adesivi e Giochi per i Mondiali Grandi novità per Facebook Messenger, che si arricchisce di sticker, Adesivi, Effetti e Giochi per i Mondiali di Russia 2018. Un’importante novità disponibile […]

Facebook messenger si prepara ai Mondiali di calcio con un aggiornamento a tema : Facebook Messenger si aggiorna implementando alcune novità più o meno interessanti per i Mondiali di calcio 2018. Con il nuovo aggiornamento in fase di roll out arriveranno nuove funzionalità dedicate come effetti AR, filtri per la fotocamera, animazioni e giochi istantanei che arriveranno sia per la versione dell'app per Android che per iOS. L'articolo Facebook Messenger si prepara ai Mondiali di calcio con un aggiornamento a tema proviene da ...

Facebook messenger smetterà di infastidirci con le notifiche per i nuovi amici (forse) : Facebook si è resa conto di quanto siano fastidiose (oltre che assolutamente inutili) le notifiche di Messenger relative ai nuovi amici. Quest'ultima, ogni volta che accettate una richiesta di amicizia su Facebook o che una vostra richiesta viene accettata, vi fa notifica che "Ora siete in contatto su Messenger". Ebbene Facebook ha in mente una soluzione basata sul machine learning. L'articolo Facebook Messenger smetterà di infastidirci con le ...

Come tradurre messaggi Facebook Messenger : Sulla scorta del nostro precedente articolo dedicato a Come tradurre messaggi WhatsApp, nel tutorial che segue vedremo Come sia possibile tradurre messaggi Facebook Messenger in maniera pressoché istantanea. Indice degli argomenti tradurre messaggi su Facebook Messenger con Google Traduttore iTranslate, l’app a pagamento che semplifica la traduzione dei messaggi per iOS Microsoft Traduttore Conclusione tradurre messaggi Facebook ...

Facebook messenger : in rilascio un corposo aggiornamento per Windows 10 : Dopo averlo rilasciato settimane nell’applicazione in beta, il team di Facebook ha provveduto quest’oggi a distribuire gradualmente (ovvero a scaglioni) un nuovo major update dedicato a Messenger per tutti gli utenti Windows 10 in possesso della versione stabile. Novità Introdotta la possibilità di caricare foto in 4K e video in HD. La pagina delle impostazioni possiede adesso un nuovo layout con l’immagine di profilo che viene ...

Come nascondere ultimo accesso Facebook Messenger : In un momento storico Come quello attuale in cui la condivisione di dati personali è all’ordine del giorno, potrebbe essere utile conoscere qualche trucco utile a filtrare almeno una parte delle informazioni che riguardano la nostra vita “cibernetica”. Se su WhatsApp è buona norma bloccare un contatto troppo ficcanaso oppure nascondere il proprio stato online, nel caso in cui ci si sentisse controllati da genitori o fidanzati particolarmente ...

Facebook e Messenger continuano a combattere la violenza e gli account falsi : Facebook ha implementato una nuova funzionalità in Messenger che consente di segnalare i messaggi offensivi ricevuti da altri attraverso l'app Android L'articolo Facebook e Messenger continuano a combattere la violenza e gli account falsi proviene da TuttoAndroid.

Le responsabilità di Facebook e il futuro di Messenger : Facebook Messenger (Foto: Gaia Berruto/Wired) San José – “No, non credo che siamo responsabili di quello che le persone scrivono in privato”. Risponde di getto Stan Chudnovsky, a capo del team che gestisce Facebook Messenger, pur sapendo che sta dicendo una cosa che stride con la posizione ufficiale della sua azienda. Ci pensa un attimo, poi smorza la dichiarazione: “È un equilibrio delicato“. Ha ragione. L’azienda è nel mirino da ...