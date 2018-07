“Fa venire il cancro”. Bufera sul famoso prodotto usato da milioni di donne

caffeinamagazine

(Di venerdì 13 luglio 2018) La notizia ha avuto l’effetto di una bomba rimbalzando da una parte all’altra del mondo. L’accusa pesantissima e la verità ancora peggiore. Sì perché il giudice ha ritenuto esserci i presupposti per avvalorare la tesi, supportata da dati medici e scientifici, di tanteche avevano affermato di essersi ammalate di tumore dopo averil talco della Johnson & Johnson che ora deve pagare circa 4,7 miliardi di dollari fra danni compensativi e punitivi allache puntano il dito sull’asbesto (amianto) presente nel suo talco come responsabile del loro cancro alle ovaie. A deciderlo una giuria di St. Louis al termine di un processo durato cinque settimane durante il quale ha avuto modo di ascoltare decine di esperti. Johnson & Johnson, però, non ci sta e annuncia che farà appello.Il verdetto, scrive Repubblica, “è ildi un processo fondamentalmente ...