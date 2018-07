F1 Gp d' Italia | ecco il manifesto

Ecco il nuovo Djagilev che fa sognare il pubblico Italiano : Mosca, 13 lug., askanews, - Si respira molta cultura russa in Italia quest'anno. Concerti, balletti, mostre ma anche spettacoli circensi, sul ghiaccio, e tournée varie. Sembra di essere tornati ai bei tempi quando Sergey Djagilev nel 1907 presentò cinque concerti di musica russa in Francia e nel 1908 mise in scena ...

F1 GP Monza - ecco il poster. Drudi : "È un omaggio all'Italia" : Il nostro Paese è al centro del mondo Formula 1: "Organizzeremo l'evento per il secondo anno consecutivo - spiega Angelo Sticchi Damiani, Presidente dell'Automobile Club d'Italia -. Vogliamo che ...

Scoppia la bomba nel calcio Italiano! Una retrocessione - 6 fallimenti ed i club pronti al ripescaggio : campionati ribaltati - ecco come cambiano [FOTO e DETTAGLI] : 1/18 ...

Italiani nel Regno Unito tra studio e lavoro : ecco quanti sono - : I timori per una "hard Brexit" e una restrizione della libertà di movimento in entrata stanno facendo emergere una folla sommersa di connazionali che vivono in Gran Bretagna, mai registratisi all'...

Un tuffo low cost in 10 spiagge Italiane ecco le più facili da raggiungere in treno o pullman : JESOLO - Nella terra del divertimento veneto, nota per le sue occasioni di sport, benessere e per i suoi locali, la spiaggia Bandiera Blu è raggiungibile in giornata, con ritorno, a partire da 50 ...

Farmaci - Rapporto AIFA : ecco qual è la categoria di medicinali più consumata dagli Italiani : È stato presentato oggi in AIFA il Rapporto Nazionale sull’uso dei Farmaci, che propone anche quest’anno una descrizione dettagliata dell’assistenza farmaceutica in Italia, fotografando un incremento rispetto al 2016 pari al 4,3% per i consumi e all’1,2% per la spesa farmaceutica nazionale totale. “È importante sottolineare il ruolo del Servizio Sanitario Nazionale” ha dichiarato Melazzini “che ha rimborsato il 75% della spesa farmaceutica. In ...

Tremonti : 'Ecco perché l'Italia non potrà uscire dall'euro. Al Sud serviva Cassa del Mezzogiorno' : 'Tornando alla lira, l'Italia ritroverà il suo passato, ma non il suo futuro'. Giulio Tremonti, ex ministro dell'Economia durante il Governo Berlusconi, è stato l'ospite d'onore del dibattito 'Europa al bivio' ospitato dall'Università telematica Pegaso e organizzato dall'associazione Nord e Sud. 'All'origine - ...

Turismo : ecco la regione d’Italia più cara per le vacanze : Sardegna prima in Italia per i costi delle villette da prendere in affitto per le ferie di agosto: è la regione con la più alta concentrazione di mete high cost presenti nella classifica del portale CaseVacanza. Nella top venti ci sono ben otto località. Palau è nel podio, al secondo posto dietro l’Isola d’Elba, con 272 euro a notte. Nella lista delle case più care ci sono anche Stintino, Budoni e San Teodoro, sempre in provincia di ...

Miss Italia - selezioni regionali a Cesa il 31 luglio : ecco come iscriversi - : L'associazione Cesa In Sport presenta le selezioni regionali di Miss Italia . Grazie ad un accordo con il concessionario regionale, il prossimo 31 luglio Cesa sarà teatro, in piazza De Michele, ...

CHICAGO FIRE 5 in prima TV su Italia 1 - ecco quando andrà in onda : CHICAGO FIRE 5 sta per tornare, stavolta in chiaro! Tutti gli appassionati del genere possono gioire: come ogni estate, i vigili del fuoco di CHICAGO torneranno in Tv per deliziarci nelle loro straordinarie imprese e tenerci incollati allo schermo. CHICAGO FIRE 5: da mercoledì 18 luglio su Italia 1 Da mercoledì 18 luglio andrà in onda su Italia 1 la quinta stagione di CHICAGO FIRE. I protagonisti della serie tv americana sono sempre Jesse ...

Giochi : Sistema Gioco Italia - ecco nostre proposte - serve tavolo confronto : Roma, 10 lug. (Adnkronos/LabItalia) – Si è tenuta oggi pomeriggio, nella sede di Confindustria, a Roma, l’assemblea pubblica di Sistema Gioco Italia, la Federazione di filiera dell’industria del Gioco di Confindustria. Durante l’assemblea, Sistema Gioco Italia ha presentato 10 proposte per riformare l’intera filiera del Gioco legale, mettendo al centro la tutela del giocatore e proponendo un progresso sostenibile e ...

Giochi : Sistema Gioco Italia - ecco nostre proposte - serve tavolo confronto : Roma, 10 lug. (Adnkronos/LabItalia) – Si è tenuta oggi pomeriggio, nella sede di Confindustria, a Roma, l’assemblea pubblica di Sistema Gioco Italia, la Federazione di filiera dell’industria del Gioco di Confindustria. Durante l’assemblea, Sistema Gioco Italia ha presentato 10 proposte per riformare l’intera filiera del Gioco legale, mettendo al centro la tutela del giocatore e proponendo un progresso ...

Migranti in Italia - ecco i dati del Viminale : Roma, 10 lug.(AdnKronos) – Il numero di Migranti giunti in Italia nel primo semestre del 2018 è in calo di oltre l’80% rispetto a un anno fa. E’ quanto emerge da un’analisi statistica a cura del dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione pubblicata oggi sul sito del Viminale. Il report, che illustra la situazione relativa al numero dei Migranti sbarcati in Italia a decorrere dal 1 gennaio 2018 fino al 10 ...

Migranti in Italia - ecco i dati del Viminale : Roma, 10 lug.(AdnKronos) – Il numero di Migranti giunti in Italia nel primo semestre del 2018 è in calo di oltre l’80% rispetto a un anno fa. E’ quanto emerge da un’analisi statistica a cura del dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione pubblicata oggi sul sito del Viminale. Il report, che illustra la situazione relativa al numero dei Migranti sbarcati in Italia a decorrere dal 1 gennaio 2018 fino al ...