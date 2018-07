F1 | doppio addio in casa Mercedes | sorprendente decisione di Aldo Costa e Mark Ellis

Svelati promo e trama del finale di New Girl 7 - doppio matrimonio nell’episodio speciale per l’addio alla serie? : Col finale di New Girl 7 si conclude la saga di Jessica Day e dei suoi strampalati amici: la comedy Fox con protagonista e produttrice Zooey Deschanel giunge al termine con un episodio speciale di un'ora in onda martedì 15 maggio negli Stati Uniti (a giugno in Italia). Gli ultimi due episodi della settima stagione, composta da soli 8 capitoli dopo il rinnovo arrivato a sorpresa lo scorso anno per dare un finale alla serie, si intitolano "The ...