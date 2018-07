F1 | Aldo Costa spiega i motivi del suo ‘addio’ | “è arrivato il momento di passare il

F1 - doppio addio in casa Mercedes : sorprendente decisione di Aldo Costa e Mark Ellis : L’ex ingegnere della Ferrari ha deciso di assumere il ruolo di consulente tecnico della Mercedes, riuscendo così a tornare a vivere in Italia Sorpresa in casa Mercedes, Aldo Costa ha deciso di defilarsi assumendo il ruolo di consulente tecnico del team dall’inizio del 2019. Dopo sette anni di intenso lavoro, l’ingegnere italiano ha deciso di tornare in Italia, dedicando maggior tempo alla famiglia, trascurata per ...

F1 - scossone in casa Mercedes : lasciano Aldo Costa e Mark Ellis. L’ingegnere lascia dopo sette anni di trionfi : scossone in seno al reparto corse della Mercedes. Aldo Costa, infatti, ha deciso di passare al ruolo di consulente tecnico del team di Brackley a partire dal 2019: l’ingegnere, responsabile del Progetto e Sviluppo della scuderia, ha scelto di trascorrere più tempo con la famiglia in Italia dopo sette stagioni intensissime durante le quali ha vinto otto titoli mondiali. lascia anche il Performance Director Mark Ellis che si è preso un anno ...

RonAldo e costato 400 milioni : Il potere logora chi non ce l'ha. E di questi tempi i dirigenti della Juventus ne hanno molto, considerando il fatto che - per piazzare il colpo del secolo - non hanno dovuto spendere neanche un ...

Cristiano RonAldo - vacanza in Costa Navarino prima di Torino : la Juve attende : In Italia, i tifosi della Juventus lo aspettano. La psicosi, gli avvistamenti sui social network si sprecano, le voci di possibili aerei arrivati a Caselle sono all'ordine del minuto, e ne sa qualcosa ...

Cristiano RonAldo alla Juventus : come giocherebbero i bianconeri? Dream Team d’attacco con Dybala e Douglas Costa : Cristiano Ronaldo è la grande suggestione in casa di Juventus, la bomba di mercato lanciata da un paio di giorni che sta sconquassando il calciomercato e che potrebbe davvero stravolgere i livelli internazionali. Il fenomeno lusitano, uscito dai Mondiali agli ottavi di finale, è in procinto di lasciare il Real Madrid dove non sembra più avere stimoli e la società bianconera si è fiondata sull’icona del football, uno dei volti sportivi più ...

Portogallo e Spagna agli ottavi - ma che sofferenza! RonAldo spegne la luce - il tiki taka incatena Diego Costa : Portogallo e Spagna accedono agli ottavi del Mondiale di Russia 2018 con grande sofferenza: due pareggi, contro Iran e Marocco, evitano la figuraccia ma ridimensionano entrambe le squadre Dopo l’esito delle gare del pomeriggio che hanno ufficializzato il passaggio agli ottavi di Uruguay e Russia nel Gruppo-A, le due sfide serali decidono il destino del Gruppo-B. Girone apertissimo quello che vede Portogallo e Spagna stacca il biglietto per la ...

Classifica marcatori Mondiali 2018 : la graduatoria dei cannonieri. Cristiano RonAldo bomber - Diego Costa e Cheryshev a 3 gol : Chi sarà il bomber dei Mondiali 2018 di calcio? Chi conquisterà la Scarpa d’Oro, il premio più ambito a livello individuale? La rassegna iridata, in programma in Russia dal 14 giugno al 15 luglio, sarà caratterizzata dai grandi scontri tra le varie Nazionali ma anche dai tanti duelli tra gli uomini più prolifici in circolazione. Si preannuncia una lotta totale tra Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e tante altre stelle che puntano non ...

Portogallo-Spagna - le pagelle : RonAldo mostruoso - Diego Costa non sbaglia : INIESTA 7.5 Quando ha la palla tra i piedi, il mondo si ferma. Sapere che è il suo ultimo Mondiale, ci rende tutti più tristi. ISCO 7.5 Una fucilata da fuori spaventosa. Soltanto la traversa gli nega ...

Mondiali - Portogallo-Spagna show : è 3-3Tripletta di RonAldo - due gol per Costa : Non tradisce le aspettative la gara di Sochi: Ronaldo apre su rigore dopo quattro minuti, quindi segna Diego Costa e ancora Ronaldo nel finale di primo tempo. La ripresa si apre nel segno della Spagna: Costa concede il bis, Nacho allunga ma Ronaldo, su punizione, fissa il finale.