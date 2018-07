F1 2018 | svelata la lista completa delle auto classiche

Temptation Island 2018 : svelata la seconda coppia : Dopo Ida e Riccardo, Temptation Island ufficializza anche la seconda coppia di questa edizione 2018, ormai alle porte...

Svelata la seconda coppia ufficiale a Temptation Island 2018 - : Al contrario della prima coppia questi non vengono nè da Uomini e Donne nè da altri spttacoli televisivi, risultano infatti sconosciuti al mondo dello spettacolo. I loro nomi sono rispettivamente ...

Temptation Island 2018 - svelata la prima coppia : arriva da Uomini e Donne : svelata la prima copia ufficiale del reality estivo dei sentimenti delle tentazioni, Temptation Island e arriva direttamente dal Dating Show Uomini e Donne. Temptation Island 2018: Riccardo e Ida la prima coppia ufficiale Se si tratta di Riccardo Guarnieri e Ida Platano e l’annuncio è stato dato sulle pagine ufficiali di reality condotto da Filippo Bisciglia, Temptation Island. Un amore nato nello studio di @UominieDonne e messo alla ...

Svelata la roadmap di Surface : Andromeda nel 2018 - Surface Pro 6 nome in codice Carmel e tanto altro ancora! : Dopo aver svelato quella che potrebbe essere la data di commercializzazione di HoloLens 2, i colleghi di Thurrot.com riportano la roadmap ufficiale dell’intera famiglia Surface. Ormai Surface è uno dei settori più interessanti per la community di Microsoft con dispositivi innovativi, interessanti e in grado di alzare l’asticella dei TOP di gamma degli OEM. I Surface, infatti, sposano perfettamente la filosofia di Windows 10 e il suo ...

E3 2018 : svelata la data di uscita di Just Cause 4 : Square Enix ha annunciato Just Cause 4, il nuovo capitolo della serie action-sanbox di successo sviluppata da Avalanche Studios. Just Cause 4 è stato presentato con un nuovo trailer al Briefing Xbox dell'E3 2018 e rappresenterà un'uscita importante per Square Enix e un capitolo cruciale per la serie quando verrà messo in vendita il 4 dicembre 2018 per Xbox One, PlayStation 4 e PC (Windows). Ambientato a Solís, un mondo sudamericano fittizio, ...

E3 2018 : Metro Exodus : svelata la data di uscita e pubblicato un nuovo gameplay trailer : Deep Silver e 4A Games sono orgogliose di rivelare nuovo gameplay di Metro Exodus. Presentato alla Press Conference di Microsoft all'E3 2018 e preso da un'area sandbox survival, il nuovo trailer di gameplay mostra le avventure di Artyom e della banda di Spartan mentre giungono a Volga in primavera.Piena di nuove esaltanti esperienze, la regione del Volga della Russia comprende il bacino idrografico del fiume più grande d'Europa, il Volga, oltre ...

XCOM 2 : all'E3 2018 potrebbe essere svelata la nuova espansione : L'E3 2018 è ormai dietro l'angolo e, a quanto pare, 2K Games e Firaxis hanno in serbo qualche gradita sorpresa per i fan dell'apprezzato gioco strategico XCOM 2.Stando a quanto emerso su ResetEra, sembra che gli sviluppatori siano pronti a svelare una nuova espansione per XCOM 2, dopo War of the Chosen. Ma andiamo con ordine: nel mese di marzo di quest'anno era comparso "XCOM 2 TLE" su SteamDB e ora questa stessa denominazione è stata ritrovata ...

La data di uscita di Bayonetta 3 potrebbe essere svelata all'E3 2018 : Siamo nel fumoso mondo dei rumor, quindi bisognerà attendere eventuali annunci ufficiali, fino al quel momento la notizia deve essere classificata necessariamente come voce di corridoio e presa con ...

La data di uscita di Bayonetta 3 potrebbe essere svelata all'E3 2018 : L'imminente E3 2018 potrebbe essere l'occasione giusta per scoprire la data di lancio dell'atteso Bayonetta 3? Sembrerebbe di sì, stando alle ultime indiscrezioni trapelate in rete.L'utente ResetEra CarthOhNoes ha infatti segnalato che tra le pagine di Amazon UK sono comparsi dei placeholder generici, che non riportano alcun titolo o immagine, ad eccezione di uno, che invece presenta il logo di Bayonetta 3, quello visto nel trailer dei The Game ...

Real Madrid - svelata la maglia 2018-2019 : Adidas punta sul bianco con inserti neri : Aria di novità nella nuova casacca dei "blancos", caratterizzata dal tradizionale bianco con inserti neri L'articolo Real Madrid, svelata la maglia 2018-2019: Adidas punta sul bianco con inserti neri è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Svelata la scaletta di Vasco Rossi per il tour 2018 VascoNonStop Live : video dal soundcheck di Lignano : Habemus scaletta di Vasco Rossi per il tour 2018: a meno di cambiamenti dell'ultima ora, quella realizzata allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro al soundcheck del 25 maggio riservato agli iscritti al fan club sarà la setlist definitiva del VascoNonStop Live in partenza a giugno. Come anticipato dallo stesso rocker, ci sono diverse canzoni che non sono state inserite nelle scalette di Vasco Rossi delle ultime edizioni del Live Kom, mentre ...

NOIPA - CEDOLINO ARRETRATI MAGGIO 2018/ Pagamenti Pa - svelata data esigibilità : Anief all'attacco : NOIPA, CEDOLINO straordinario MAGGIO 2018: pagamento ARRETRATI Pa. Ufficializzata data di esigibilità, ma per Forze Armate e Polizia niente una tantum. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 20:19:00 GMT)

Atletico Madrid - svelata la maglia 2018-2019 : strisce biancorosse con tocchi blu : maglia Atletico Madrid 2018-2019. L’Atletico Madrid, fresco della conquista dell’Europa League, ha svelato le caratteristiche della nuova maglia home 2018-2019 realizzata come di consueto dallo sponsor tecnico Nike. Il brand americano, come capita solitamente per la divisa destinata a essere utilizzata soprattutto nelle gare casalinghe, ha voluto puntare soprattutto sulla tradizione dei “Colchoneros”: la casacca ...

Cagliari e Macron insieme fino al 2023 : svelata la maglia home 2018-2019 : Il Cagliari, fresco di salvezza, ha annunciato il proseguimento della collaborazione con Macron, che continuerà a essere sponsor tecnico del club sardo fino al 2023. Il nuovo accordo rappresenta un significativo potenziamento della relazione commerciale tra il Cagliari e Macron, che prevede inoltre un progetto di fornitura di abbigliamento sportivo alle Società affiliate alla Cagliari […] L'articolo Cagliari e Macron insieme fino al 2023: ...