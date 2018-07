F1 2018 | La lista completa delle auto classiche

Le nomination agli Emmy 2018 - Il Trono di Spade e Westworld sfidano Netflix : la lista completa : Poco fa, dal Microsoft Theater di Los Angeles, sono state annunciate le nomination agli Emmy 2018. La cerimonia che ogni anno premia il meglio del talento televisivo americano si terrà il 17 settembre e sarà condotta da due presentatori del Saturday Night Live, Colin Jost e Michael Che. Guidano le nomination agli Emmy 2018, Il Trono di Spade con 22 candidature, seguito dal Saturday Night Live e Westworld, ognuna con 21. Chiude The Handmaid’s ...

FINALE DEI MONDIALI 2018 - LA DATA/ Ultime notizie - Francia prima finalista : inglesi a 45' dal sogno : FINALE dei MONDIALI 2018, la Francia di Didier Deschamps è la prima finalista: i Blues sfideranno una tra Croazia e Inghilterra, sfida in programma domani(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 21:04:00 GMT)

Wind Summer Festival 2018 : la lista dei cantanti della seconda puntata : Quali cantanti si esibiranno alla seconda puntata dei Wind Summer Festival 2018 con Ilary Blasi Tutto pronto per la seconda puntata dei Wind Summer Festival, in onda su Canale 5 giovedì 12 luglio 2018. Al timone della kermesse ci sono ancora una volta Ilary Blasi, Rudy Zerbi e Daniele Battaglia. Tanti e diversi i cantanti […] L'articolo Wind Summer Festival 2018: la lista dei cantanti della seconda puntata proviene da Gossip e Tv.

Mondiali Russia 2018 – La Francia è la prima finalista : le FOTO più belle della sfida col Belgio : La Francia manda il Belgio ko nella semifinale dei Mondiali di Russia 2018: i Blues primi finalisti, nella gallery le FOTO più belle del match E’ la Francia la prima finalista dei Mondiali di Russia 2018. I ragazzi di Deschamps hanno battuto questa sera il Belgio, grazie al gol di Umtiti al 51′. Una gioia incontenibile per i Blues che adesso attendono di scoprire chi, tra Inghilterra e Croazia sarà l’avversaria da ...

Finale dei Mondiali 2018 - la data/ Ultime notizie - Francia prima finalista : Croazia-Inghilterra - chi sfiderà? : Finale dei Mondiali 2018, la Francia di Didier Deschamps è la prima finalista: i Blues sfideranno una tra Croazia e Inghilterra, sfida in programma domani(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 22:25:00 GMT)

Mondiali 2018 - è la Francia la prima finalista : Umtiti manda ko 1-0 il Belgio : La Francia di Didier Deschamps è la prima finalista del Mondiale in Russia. I Galletti hanno steso per 1-0 il Belgio di Roberto Martinez, grazie alla rete del difensore Umtiti, e staccano così il ...

Mondiali 2018 - Francia prima finalista : 21.54 La Francia torna in finale ai Mondiali dopo 12 anni (l'ultima nel 2006 persa con l'Italia). Nella semifinale di San Pietroburgo, i 'galletti' battono 1-0 il Belgio. Domani Croazia-Inghilterra. Primo tempo vivo ed equilibrato. Prodigioso Lloris su Alderweireld (22'), altrettanto decisivo Courtois su Pavard (39'). In avvio di ripresa (51') l'episodio vincente: su corner di Griezmann, Umtiti svetta di testa su Fellaini e insacca. I 'Diavoli ...

Baseball - Serie A1 2018 : l’Unipolsai Bologna è la prima semifinalista : Unipolsai ai playoff, con sette partite d’anticipo, e per la diciottesima volta negli ultimi 18 anni. Il dubbio è durato in pratica un inning. Jimenez non tira nulla. Gli servono 41 lanci per chiudere una prima ripresa da 35 minuti, dopo che si è complicato la vita da solo con un errore di assistenza su un out già fatto. L’Unipolsai gira tutto il line-up prima della terza eliminazione nella metà bassa del 1°. E’ 5 a 0, con ...

Mondiali 2018 - giornalista coreano baciato da due donne in diretta televisiva : Il Mondiale della Corea del Sud è finito nella fase a gironi con la nazionale asiatica che ha chiuso comunque al terzo posto, davanti alla Germania sconfitta per 2-0 nell'ultima partita del girone. I ...

Tour de France 2018 - Vincenzo Nibali : “Sono realista - obiettivo podio. Vorrei vincere il Mondiale - sogno le Olimpiadi. Froome? Sapevo ci sarebbe stato” : Vincenzo Nibali non conosce mezze misure e vorrà essere assoluto protagonista al Tour de France che scatterà sabato 7 luglio dalla Vandrea. Lo Squalo proverà a replicare il trionfo del 2014 ma alla vigilia della partenza sembra essere più realista e ha dichiarato in un’intervista rilasciata a Repubblica: “Faccio gli scongiuri, mi piacerebbe far gioire gli italiani. Al tempo stesso sono realista e non volo troppo con la fantasia. Il ...

Moda : l'emergente stilista Infurna incanta le passerelle dell'AltaRoma 2018 : La collezione CLAN nasce dalla fusione tra il mondo della Moda e quello della musica rap, e quindi dall'identità che camuffa le persone nella società. Uno studio sullo streetwear hip hop degli anni '...

I pantaloncini da ciclista - oh yes - sono la nuova tendenza moda sportiva dell'estate 2018 - e sono bellissimi - : Sdoganato il loro primario ruolo sport only, i pantaloncini ciclisti sono prontissimi alla stagione e si preparano agli abbinamenti più inaspettati. Efficacia? Alle stelle. Rimpianti? Neanche l'ombra.

