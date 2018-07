Evangeline Lilly | Kate di Lost | elfo dello Hobbit e ora… Vespa

gqitalia

(Di venerdì 13 luglio 2018) È partito il countdown per il 14 agosto, giorno in cui uscirà Ant-Man and the Wasp. Uno dei buoni motivi per attendere con ansia il nuovo film Marvel è. Nel precedente Ant-Man l’avevamo lasciata nei suoi panni di Hope van Dyne, mentre le veniva proposto di indossare la nuova tuta da Wasp, diventando così una super-eroina in grado di rimpicciolirsi proprio come il suo alter-ego maschile (interpretato da Paul Rudd). Un tuta che, dando un’occhiata alle prime immagini, pare le doni molto amplificando il suo carisma, che sicuramente tirerà fuori in questa avventura, insieme a una grinta che avevamo già ammirato in altri ruoli. Un esempio? Tauriel, la combattiva elfa (capo delle guardi del reame di Bosco Altro), nella saga de Lo. E poi c’è lei,Austen, la naufraga della serie tvche ha interpretato per sei anni (dal 2004 al 2010) e le ha ...