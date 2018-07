estate | tutti in Spiaggina Lapo e l' amore per la 500

estate - allerta colpi di calore : 7 consigli dell’endocrinologa per tutti : La comprensibile voglia di esporsi al sole estivo e di praticare sport all’aperto rischia di far sottovalutare il rischio di incorrere in un colpo di calore, tanto negli adulti quanto nei bambini. Per godersi la stagione estiva in tutta tranquillità, il provider ECM 2506 Sanità in-Formazione e la dottoressa Serena Missori, endocrinologa e nutrizionista, in collaborazione con Consulcesi Club, lanciano una serie di consigli per difendersi dai ...

Una sera al Museo - tutti i giovedì d'estate arte - musica e danza al MANN. : ... è stata stipulata una convenzione con le Associazioni "Napulitanata" e "Catartika", che offriranno uno sconto del 20% sul prezzo dei propri spettacoli ai possessori del biglietto del MANN , per ...

Bollette - stangata d'estate : da luglio luce e gas si pagano di più. Ecco tutti i rincari : Una misura di cui beneficeranno allo stesso modo tutti i consumatori, in tutela e nel mercato libero, resa possibile dalla politica di risanamento finanziario attuata dal Regolatore negli ultimi 7 ...

Capelli - tutti i tagli corti(ssimi) per l’estate 2018 : I Capelli corti sono particolarmente legati all’estate. Quante volte quando eravamo piccole siamo state costrette a fare il classico taglio estivo? Ovvero quello corto, che si asciuga subito e non tiene caldo, pratico per le vacanze e i viaggi. Non tanto per noi, quanto per la mamma che ci doveva stare dietro. Oggi, a 30 e dintorni, il taglio estivo è la formula consapevole di proteggere i nostri Capelli dai danni del sole e della ...

Radio Bruno estate a Cesenatico con Anna Tatangelo - Bernabei - Gabry Ponte : tutti gli ospiti : Sono stati annunciati gli ospiti di Radio Bruno Estate a Cesenatico, prima tappa della nuova edizione della tournée estiva di Radio Bruno. In Piazza Costa a Cesenatico, dalle ore 20.00 si esibiranno alcuni artisti italiani ed internazionali per presentare i rispettivi singoli in Radio. Ci saranno Dolcenera e Anna Tatangelo ma anche Sergio Sylvestre e Fred De Palma. Tra gli ospiti della prima tappa di Radio Bruno Estate anche Alessio Bernabei ...

estate a Ravenna 2018. Tutti gli appuntamenti con musica - cibo e spettacoli - tra la città e il mare : spettacoli di ginnastica artistica si potranno ammirare in luglio e in settembre in piazza Kennedy e in piazza del Popolo mentre due spettacoli di ginnastica ritmica , 6 e 20 luglio, si svolgeranno ...

Settanta eventi per tutti i gusti - ecco tutti gli eventi dell'estate del Porto Antico fotogallery : Qui l'EstateSpettacolo è già iniziata, grazie al 20° Suq Festival , il colorato luogo di incontro di culture che fino a domenica 24 giugno prosegue tra appuntamenti e spettacoli. Solo pochi giorni ...

estate a Vasto - tutti gli appuntamenti : la musica domina la scena : Nomi di richiamo e spettacoli per un pubblico con gusti diversi. " E' una proposta ricca e varia costruita dall'amministrazione comunale in collaborazione con tante realtà locali " , spiega il ...

Ritorna Verdi d'estate - tredici appuntamenti per tutti i gusti : E prosegue: 'Ho dedicato particolare attenzione alla programmazione per i ragazzi e le famiglie, con ben quattro spettacoli adatti ai bambini dai tre anni in su. La frequentazione del teatro è un ...

“Assurdo!”. Tutti a fotografare il lato b della bellissima vip in spiaggia. E lei ecco che fa. L’estate italiana comincia così… : Pose hot, foto da dive, risate in libertà. Dopo aver dichiarato di essersi trasferita a Parigi, la showgirl è stata paparazzata in una spiaggia della Versilia insieme a un gruppo di amici. Stiamo parlando di Claudia Galanti, paraguaiana ma italiana d’adozione che negli ultimi tempi era scomparsa dai radar del gossip italiano. La showgirl era stata pizzicata a Milano per lo shopping di lusso, e in questi giorni è arrivata in Versilia ...

Frasi e immagini buona estate 2018 a tutti su WhatsApp e social il 21 giugno (anche divertenti) : Servite su un piatto d'argento le Frasi e le immagini buona estate 2018. Il 21 giugno parte la stagione più calda dell'anno con il solstizio d'estate appunto che segna naturalmente il giorno più lungo dell'anno, inteso come maggiori ore di luce rispetto a quelle notturne. Il benvenuto al periodo più amato dell'anno corre su WhatsApp e social: su chat e bacheche l'occasione per "auguri" originali e magari divertenti è troppo ghiotta per ...

UNIVERSITÀ. TUTTI GLI EVENTI PER VIVERE PIAZZA LEONARDO DA VINCI DURANTE L'estate : La terza edizione di 'Polimifest', patrocinata dal Comune di Milano, porta in PIAZZA un ricco palinsesto di spettacoli, concerti, cineforum aperti a TUTTI e a ingresso libero. Primo appuntamento ...

Sting al Forte Arena e tanti altri eventi di spicco : tutti i grandi spettacoli dell'estate a Pula : Il 2 agosto il Forte Arena presenterà la performance by Hans Kloch, il più famoso illusionista del mondo affiancato da Pamela Anderson, con spettacoli di magia che faranno impazzire il pubblico. E ...

Oroscopo di Paolo Fox - classifica settimana 10-15 giugno/ Speciale estate 2018 : i mesi caldi di tutti i segni : Paolo Fox, Oroscopo di oggi 10 giugno e classifica settimanale 11 al 15 giugno 2018 su DiPiù Tv. Venere è dalla parte del Cancro, nuovi incontri per i nati sotto il segno dei Pesci. Eccovi l’Oroscopo dell’estate di Paolo Fox. Niente classifiche oggi ma una “infarinatura” generale sulle stelle di questi bollenti mesi estivi.