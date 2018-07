Estate | tempo di bermuda

gqitalia

: Quest’estate dopo anni ritorno in California e finisco di registrare il mio disco lì,dove tutto è iniziato. Mi port… - elisatoffoli : Quest’estate dopo anni ritorno in California e finisco di registrare il mio disco lì,dove tutto è iniziato. Mi port… - MarksAngelsBags : E' Estate! E' tempo di mare e sole, di concedersi un bel regalo e, soprattutto, tempo di saldi: ? scopriamo insiem… - vintag_store : Estate tempo di vacanze, di sole di mare e di giornate all'aria aperta passate magari a bere un aperitivo in compag… -

(Di venerdì 13 luglio 2018) Un alleato per gli uomini di tutte l’età durante il periodo estivo. Quando il caldo si fa sentire, in vacanza come in città, ilè uno dei capi più amati e indossati. Comodo, pratico, si presta a tantissimi abbinamenti. Ci sono i modelli più sportivi, in felpa o in denim – sicuramente quelli più in voga quest’grazie al dilagare della moda streetwear e sporty anni ’80 e ’90 – come quelli di Givenchy e American Vintage. Perfetti da abbinare a chunky sneakers e t-shirt o felpe over. Per i nostalgici degli anni ’70 ci sono iWrangler by Peter Max dallo stile vintage, in denim e cotone con dettagli a righe. Sono rosa, molto di tendenza questa stagione, quelli di Seventy, mentre sempre in tinta unita ma in lino, con tasche, quelli di Loro Piana. Molto chic. Da abbinare a mocassini morbidi, espadrillas, scarpe da barca o sandali in pelle. Lo stesso tipo di ...