Escherichia Coli nell’acqua | consumo vietato a Cassano all’Ionio

Reggio Calabria - analisi Arpacal : allarme Escherichia Coli - vietato l’utilizzo dell’acqua in 2 frazioni collinari : In riferimento all’esito delle analisi di laboratorio dei campioni di acqua potabile prelevati da personale Arpacal, il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha inviato una nota urgente in cui vieta il consumo alimentare in 2 frazioni del Comune. “Viste le note A.S.P. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione n“ 1367 e 1368/Sian del 19/06/2018, con le quali è stato comunicato l‘esito delle analisi di laboratorio dei campioni di ...

Lattuga romana contaminata dall'Escherichia Coli : è allarme in America : Lattuga romana sotto accusa in seguito a contaminazione da Escherichia coli riscontrata nella verdura prodotta in Arizona e, in particolare, nella regione dello Yuma. Le vittime, allo stato attuale, sarebbero almeno cinque e il loro decesso sarebbe avvenuto e confermato dagli specialisti in seguito alla consumazione dell'insalata contaminata. Negli ultimi giorni, sarebbe salito a 197 il numero dei casi di infezione alimentare batterica segnalati ...

