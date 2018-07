“Eravamo eccitatissime | poi ho visto il sangue” Dal gioco erotico all’ospedale

caffeinamagazine

(Di venerdì 13 luglio 2018) Avevano deciso di lasciarsi andare a un po’ di trasgressione e inscenare unin camera da letto. Due ragazze giovani, amiche per la pelle, che avevano allentato i freni inibitori ispirandosi alla famosa serie di film Cinquanta Sfumature, della quale erano da sempre grandi fan. Una delle due, Sarah Holden di 25 anni, aveva così lasciato che l’altra, Shaunna Littlewood, la legasse al letto, immaginando però un seguito ben diverso rispetto a quello realmente andato in scena. Sì perché l’amica, invece di lanciarsi in delle pratiche sessuali, è tornata in stanza con un coltello e dopo averle sussurrato all’orecchio “mi dispiace principessa” ha iniziato a colpirla al petto e allo stomaco, provocandole delle profonde ferite. La giovane è riuscita a cavarsela per un vero e proprio miracolo: nessuna delle diciassette pugnalate si è infatti ...