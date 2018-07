Era solo un ‘pallino’ ma | in 3 anni | è diventato enorme Quel che è uscito dal collo di

Rocco Casalino al giornalista del Foglio : 'Adesso che chiudete che fai?' - è bufera. Lui : 'Era solo una battuta' : 'Adesso che il Foglio chiude, che fai? Mi dici a che serve il Foglio? Non conta nulla... Perché esiste?'. Sono le parole con cui Rocco Casalino, portavoce del premier Giuseppe Conte e del M5S, avrebbe ...

Cavani Napoli - Ciro VenErato conferma : 'Nessuna trattativa - solo fake news' : ... coinvolgendo ADL, il PSG, Cavani e l'agente e secondo voi nessuno direbbe mezza cosa anche ai media francesi? E' il classico esempio di fake-news, sta inondando anche il calcio dopo la politica. Le ...

“Mi sento distrutto e solo” - la struggente lettEra di un padre che ha perso il figlio : "Nessun genitore dovrebbe dover seppellire il proprio figlio. State sempre vicini a loro, posso andarsene quando meno ve lo aspettate". Il post su Facebook di Paul Jones, 50 anni, è commovente. Suo figlio 21enne, ex promessa del calcio, è morto in un tragico incidente mentre era in vacanza in Spagna.Continua a leggere

Vodafone Happy : 30 Gb gratis per un mese/ Dal secondo mese bisognerà pagare solo 5 euro : Vodafone Happy: 30 Gb gratis per un mese. Dal secondo mese bisognerà pagare solo 5 euro: interessante promozione da parte del Gestore Rosso per i clienti aficionados(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 09:20:00 GMT)

Ragazzi in grotta - 'Era solo per un'ora' : ANSA, - BANGKOK, 13 LUG - I 12 giovani calciatori thailandesi rimasti intrappolati con il loro allenatore per 18 giorni nella grotta Tham Luang erano entrati nella cavità sotterranea con l'intenzione ...

Cristiano Ronaldo-Juventus e le folli polemiche sullo stipendio : un affare che si “ripagherà” da solo - Codacons ed opErai vadano oltre le mere cifre : Cristiano Ronaldo è un uomo destinato a dividere l’opinione pubblica, come tutti i personaggi più influenti al mondo: il suo arrivo alla Juventus ha scatenato il caos Cristiano Ronaldo fa già discutere, ancor prima del suo arrivo in Italia, per lo stipendio da 30 milioni percepito ed il pagamento di 120 milioni da parte della Juventus al Real Madrid. Incredibile come ancora una volta si faccia fatica ad inquadrare un investimento nel ...

Carles Puigdemont - l’ex presidente catalano verso l’estradizione. Manca solo il via libEra della corte fedErale tedesca : Carles Puigdemont verso l’estrazione. La corte d’Appello dello Schleswig-Holstein ritiene che la consegna dell’ex presidente catalano, fermato in Germania il 25 marzo scorso, alla Spagna sia ammissibile per il reato di malversazione, ma non per quello di ribellione. La decisione finale spetterà comunque alla corte di giustizia federale. Puigdemont era stato fermato dalla polizia tedesca mentre attraversava in auto la frontiera fra ...

Tumori : i farmaci biosimilari “possono garantire la sostenibilità - ma la scelta della tErapia sia affidata solo al medico” : Il costo dei farmaci anticancro nel nostro Paese è stato pari a 4,5 miliardi di euro nel 2016. L’arrivo dei biosimilari in oncologia può determinare risparmi di circa il 20%, liberando risorse per consentire l’accesso a terapie innovative. La scelta di trattamento (con il farmaco biologico di riferimento o con il biosimilare) deve rimanere una decisione affidata esclusivamente al medico prescrittore. Principio che vale anche per i pazienti già ...

Ronaldo alla Juve - a Pomigliano la protesta degli ex opErai licenziati : “Per lui i milioni… a noi solo calci nei coglioni” : Uno degli ex operai, licenziati per aver messo in scena attraverso un manichino il ‘suicidio’ di Marchionne, indossa una maglia con la foto dello stesso manichino ‘impiccato’ nel 2014 davanti al reparto logistico di Nola, ma con la testa di Ronaldo e la scritta “400 milioni presi dalle tasche degli operai? No grazie. La faccio finita”. “Noi siamo quelli che ti paghiamo”, si legge ancora sul ...

Il bonus cultura diventa strutturale : dal 2020 non riguarderà solo i 18enni : Il ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli annuncia che il bonus cultura dal 2020 diventerà una misura strutturale e non solamente prolungata per effetto di un decreto. Inoltre, l'idea del ministro è quella di allargare il buono anche ad altre fasce d'età, non riservandolo più solo ai diciottenni.Continua a leggere

“Martina non ce l’ha fatta”. Aveva solo 13 anni : poi il sorprendente annuncio dei medici e della famiglia. La sua storia ha toccato l’Italia intEra : Purtroppo la notizia che tutti non volevano leggere è arrivata: Martina Bologna non ce l’ha fatta. La ragazzina di 13 anni trascinata in mare da un’onda mentre prendeva il sole con la zia e la cugina è deceduta. I sanitari Avevano avviato le procedure per dichiarare la sua morte cerebrale, ma le cure dei medici e le preghiere dei familiari non sono bastate, scrive PalermoToday. Martina Aveva appena sostenuto gli esami di terza media ...

Al mercato ittico solo polistirolo - i 5 Stelle non ci stanno : 'Scelta scellErata' : ...Service sono stati costretti ad annullare in tutta fretta un convegno durante il quale avrebbero richiamato ricercatori un po' da tutta Europa proprio per discutere di "vicinanza" della scienza e ...

Ronaldo alla Juve per 30 milioni l'anno - ma in Italia pagherà solo 100mila euro di tasse : aiutato da una norma fiscale : Un investimento pesante, per quello che è attualmente il miglior calciatore del mondo , vincitore del Pallone d'oro in quattro delle ultime cinque edizioni, . La lettera d'addio di Ronaldo al Real ...

Intervista a PiErangelo Albini : 'Il rendimento può migliorare - ma solo con verifiche sui risultati' : Se tutto va bene, dice Pierangelo Albini, direttore dell'area Lavoro, Welfare e Capitale Umano di Confindustria, la formula è 'win-win'. Cioè vince il datore di lavoro e vince il dipendente. Si può ...