Enel | concluso il ‘Progetto Belluno’ per rinnovo delle rete elettrica 2

Enel : concluso il ‘Progetto Belluno’ per rinnovo delle rete elettrica : Belluno, 13 lug. (AdnKronos) – Con un bilancio di 27 milioni di euro di investimento, 3 nuove cabine primarie e oltre 250 km di linee di ultima generazione è giunto a conclusione il ‘Progetto Belluno”, l’articolato ed esteso programma di rinnovamento della rete elettrica della provincia elaborato da E-Distribuzione.I risultati sono stati illustrati da Vincenzo Ranieri, Amministratore Delegato di E-Distribuzione, in ...

Enel : concluso il 'Progetto Belluno' per rinnovo delle rete elettrica (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - I dati di questi ultimi 5 anni confermano il raggiungimento di importanti traguardi: rispetto al 2013 la durata delle interruzioni si è dimezzata e il loro numero si è ridotto di circa il 40%. Questo risultato è stato ottenuto anche grazie agli interventi di rinnovamento

Enel : concluso il 'Progetto Belluno' per rinnovo delle rete elettrica : Belluno, 13 lug. (AdnKronos) - Con un bilancio di 27 milioni di euro di investimento, 3 nuove cabine primarie e oltre 250 km di linee di ultima generazione è giunto a conclusione il “Progetto Belluno”, l’articolato ed esteso programma di rinnovamento della rete elettrica della provincia elaborato da

Enel : E- Distribuzione - in Fvg concluso check up linee elettriche 162 comuni (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Gli interventi attuati rappresentano per E-Distribuzione un investimento economico e tecnologico importante e rientrano nel consolidato piano di miglioramento del servizio elettrico. “Il controllo aereo ed il monitoraggio della rete elettrica – sottolinea Luca Tanzi, resp

Enel : E- Distribuzione - in Fvg concluso check up linee elettriche 162 comuni (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Il controllo avviene con le linee elettriche in tensione, ovvero senza ricorrere ad alcuna interruzione del servizio e quindi senza alcun disagio alla clientela. Al controllo elettronico aereo farà poi seguito l'analisi dei dati registrati e le eventuali ispezioni mirate