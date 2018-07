Emmy | nomination agli Oscar della tv | ci sono tutte le serie più seguite

Emmy 2018 - tutte le nomination : Sono state annunciate le nomination della 70esima edizione dei Primetime Emmy Awards, i premi più importanti della televisione americana. Ecco tutte le candidature principali che riguardano serie tv e miniserie. Gli Emmy saranno assegnati il 17 settembre.

Emmy Awards 2018 - le nomination : è sfida tra Game of Thrones e The Handmaid's Tale : L'anno scorso è stata l'edizione di The Handmaid's Tale e di Big Little Lies, questa, probabilmente, vedrà la riscossa di Game of Thrones dopo un anno di assenza. Le nomination degli Emmy Awards 2018, annunciate oggi, rivelano i grandi protagonisti della serialità americana che, il 17 settembre prossimo, si sfideranno per ottenere l'ambita statuetta, che sarà consegnata al Microsoft Theatre di Los Angeles, in una serata condotta da ...

Emmy Awards 2018 : «Game of Thrones» guida le nomination : L’anno scorso non ha potuto partecipare. Ma Game of Thrones è rientrato in gioco e guida la corsa agli Emmy Awards 2018 con 22 nomination, inclusa quella di miglior serie drammatica. I candidati sono stati annunciati giovedì 12 luglio dagli attori Samira Wiley (The Handmaid’s Tale) e Ryan Eggold (The Blacklist, New Amsterdam). La novità, però, è che Netflix soffia il primo posto a Hbo: 112 nomination contro 108. È la prima volta in ...

Emmy Awards 2018 : le nomination : Ricky Martin La corsa agli Emmy Awards 2018 è iniziata oggi. Sono state rese note le nomination del premio che celebra la miglior tv a stelle e strisce, che quest’anno si svolgerà il 17 settembre. Guidano la carica dei nominati lo storico Saturday Night Live e Westworld, a quota 21 candidature. La seconda stagione della serie di Sky Atlantic si aggiudica anche la nomination come miglior drama, categoria prestigiosa che la vedrà battagliare ...

Ecco le nomination agli Emmy : ANSA, - LOS ANGELES, 12 LUG - Solo state annunciate a Los Angeles le nomination per la 70/a edizione degli Emmy Awards, gli Oscar del piccolo schermo. The Americans, The Crown, Il trono di Spade, The ...

Emmy 2018 : The Handmaid's Tale e The Crown tra le serie con più nomination : La cerimonia di premiazione si svolgerà il 17 settembre, trasmessa dalla NBC , e la serata sembra destinata a essere orientata verso il mondo femminile, forse grazie al traino di movimenti come Time'...

Le nomination agli Emmy 2018 - Il Trono di Spade e Westworld sfidano Netflix : la lista completa : Poco fa, dal Microsoft Theater di Los Angeles, sono state annunciate le nomination agli Emmy 2018. La cerimonia che ogni anno premia il meglio del talento televisivo americano si terrà il 17 settembre e sarà condotta da due presentatori del Saturday Night Live, Colin Jost e Michael Che. Guidano le nomination agli Emmy 2018, Il Trono di Spade con 22 candidature, seguito dal Saturday Night Live e Westworld, ognuna con 21. Chiude The Handmaid’s ...

Emmy 2018 - ecco le nomination dei premi televisivi americani : Traguardo importante quello dell’edizione 2018 degli Emmy Awards, i premi che ogni anno celebrano il meglio della programmazione di prima serata della televisione statunitense. La cerimonia che si terrà il prossimo 17 settembre al Microsoft Theater di Los Angeles, infatti, sarà la 70esima della storia e consegnerà riconoscimenti ai programmi che più si sono distinti nel periodo che va dal giugno 2017 al maggio 2018. A condurre ...