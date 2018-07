“Elisabetta…” La notizia sulla regina fa ‘rabbrividire’ | 70 anni fa | ma si scopre ora

caffeinamagazine

(Di venerdì 13 luglio 2018) Un libro che sta facendo tanto, tantissimo rumore. Parliamo di The Queen’s Marriage, opera della più pettegola delle biografe reali, Lady Colin Campbell, che ha ricostruito anche la vita sessuale dellaElisabetta e di suo marito Filippo. Righe che persino il Sun, famoso per il poco tatto, si è rifiutato di pubblicare e che nel Regno Unito hanno scatenato un putiferio. Nessuno infatti sentiva il bisogno di indagare su quello che faceva nell’intimità laElisabetta, quando era giovane. Lady Colin sì e nelle 320 pagine di The Queen’s Marriage ha osato l’inimmaginabile ed è ora è finita al centro di aspre critiche: i giornali che perhanno sguazzato negli scandali di Diana, Carlo e Camilla si rifiutano di riprendere quanto ha voluto rivelare. Lady Colin è stata accusata di essersi inventata dei fatti. “Puoi solo essere un vero e credibile testimone di una ...