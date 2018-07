Elisa Isoardi commenta Antonella Clerici a Portobello

lanostratv

(Di venerdì 13 luglio 2018): il botta e risposta sui socialprosegue le sue vacanze all’insegna del mare e del divertimento. Nonostante la pausa estiva e le giornate trascorse a Portofino prima e in Sardegna poi, la conduttrice di Rai1 continua a pensare al suo ritorno in tv a ottobre. Chiusa l’esperienza de La prova del cuoco, lasciata asarà al timone di. La macchina organizzativa per riproporre in prima serata su Rai1 il programma storico di Enzo Tortora si è già messa in moto. In questi giorni sono iniziati i casting per i concorrenti e non solo.ha svelato, scherzando, che saranno “provinati” anche i pappagalli, scrivendo su Instagram: “Noi abbiamo iniziato i casting dei pappagalli! Se state cercando la vostra anima gemella, se volete ritrovare un parente che vive ...