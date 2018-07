Egitto | grande esplosione vicino aeroporto del Cairo

Egitto - Eni scopre Noor : ‘Più grande giacimento di gas del Mediterraneo’. Ma per l’Italia sono problemi : Secondo uno dei pochi giornali egiziani di solito attendibili, al-Masry al-Ayoum, di fronte alle coste dell’Egitto l’Eni ha scoperto un giacimento di gas, Noor, che ha dimensioni pari a tre volte il gigantesco giacimento di Zohr, individuato nel 2015 e ritenuto all’epoca il più grande del Mediterraneo. Le trivellazioni esplorative, ha spiegato a Reuters il portavoce del ministero del Petrolio e delle Risorse Minerarie Hamdi Abel Aziz, avranno ...

PROBABILI FORMAZIONI / Russia Egitto : quote - le ultime novità live. Il grande rientro (Mondiali 2018 gruppo A) : PROBABILI FORMAZIONI Russia Egitto: quote, le ultime novità live su moduli e titolari per la partita del girone A dei Mondiali 2018 (oggi 19 giugno)(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 11:52:00 GMT)

Mondiali 2018 - Egitto-Uruguay : Salah grande incognita - Celeste a caccia della testa : La seconda giornata dei Mondiali di calcio 2018 in Russia si aprirà domani, venerdì 15 giugno, alle ore 14, con il calcio d’inizio di Egitto-Uruguay. Un incontro senza precedenti quello tra le due nazionali del girone A, inserite nel gruppo insieme a Russia e Arabia Saudita che tra pochi istanti si sfideranno nella partita inaugurale dell’evento calcistico più seguito a livello globale. Di seguito le probabili formazioni. Favorita ...

Mondiali : l’Egitto parte in Russia : grande entusiasmo alla partenza : Circa 2000 tifosi hanno assistito all’ultimo allenamento a Il Cairo della nazionale egiziana prima della partenza per Grozny in Cecenia, quartier generale di Salah e compagni per i Mondiali di Russia, dove sono giunti nella mattinata di oggi. L’Egitto (inserito nel gruppo A con Russia, Uruguay e Arabia Saudita) farà il suo esordio venerdì prossimo contro l’Uruguay. Ancora lavoro differenziato per Mohamed Salah che sta ...

Mohamed Salah risponde a Sergio Ramos/ "Forse non era un normale fallo. Mondiali? Egitto ha grande squadra" : Mohamed Salah risponde a Sergio Ramos: “Mi ha fatto piangere ed ora ridere, decide lui se gioco i Mondiali?". L'intervista del nazionale egiziano ai microfoni di Marca(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 18:20:00 GMT)