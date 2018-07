Egitto | forte esplosione vicino all’aeroporto de Il Cairo

Viaggi : l’Egitto ritorna più forte che mai nel mercato turistico : l’Egitto si mette di nuovo in gioco come meta turistica per gli italiani dopo 7 lunghi anni di crisi nel settore. Dopo l’esplosione della primavera araba nel 2011, il continente africano e in particolare l’Egitto ha subito un calo nel numero di visite turistiche dovuto alle instabilità politiche e sociali del paese e alla minaccia di attacchi terroristici. Questi ultimi hanno causato una tendenza negativa sull’opinione dei Viaggiatori europei, ...