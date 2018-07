Economia | mercato e fascismo istituzionale

investireoggi

: In Italia il mercato del #foodretail vale 130 miliardi di euro. Ma le #startup del cibo non sono ancora decollate.… - SEEDSandCHIPS : In Italia il mercato del #foodretail vale 130 miliardi di euro. Ma le #startup del cibo non sono ancora decollate.… - ManlioDS : Il rapporto tra #Italia e Paesi @ASEAN è fondamentale per la crescita comune e il #GovernoConte vuole investirvi. P… - salernotoday : Immobili, la città di Salerno è la più 'cara' della Campania -

(Di venerdì 13 luglio 2018) ... non volendo essere all'altezza degli attuali mercati , che non possono che essere trans e sovranazionali, , preferiscono limitare l'espansione dell'in nome di un presunto "made in Italy" ...