Ecco tutti i vitalizi dimezzati agli ex onorevoli

Emmy Awards - Ecco le nomination Il Trono di Spade e Netflix contro tutti : Lo scorso anno i premi più ambiti dedicati alle produzioni per il piccolo schermo sono andati a The Handmaid's Tale : l'adattamento tv del romanzo di Margaret Atwood si aggiudicò infatti ben otto ...

Emmy Awards - Ecco le nomination Il Trono di Spade e Netflix contro tutti - TV/Radio - Spettacoli : Lo scorso anno i premi più ambiti dedicati alle produzioni per il piccolo schermo sono andati a The Handmaid's Tale : l'adattamento tv del romanzo di Margaret Atwood si aggiudicò infatti ben otto ...

Tour de France - sul Mur de Bretagne vince Daniel Martin ma Nibali vola e guadagna su tutti gli altri big : Ecco la nuova classifica generale : Tour de France, Nibali continua a brillare e guadagna su tutti gli altri big nell’arrivo della 6ª tappa sul sul Mur de Bretagne Nibali, sempre lui. vincenzo Nibali, lo Squalo dello Stretto si piazza ancora una volta tra i migliori nella 6ª tappa del Tour de France con l’arrivo sul Mur de Bretagne vinta da Daniel Martin davanti a Pierre LaTour e Alejandro Valverde. Davanti sono arrivati soltanto in 16, compresa la maglia gialla ...

Sempre voglia di sesso? Non scherzare - Ecco cosa potresti avere. Lanciato un vero e proprio allarme - tutti i dettagli : La questione può sembrare surreale, ma è molto seria in realtà. L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) aggiornando l’International Classification of Diseases (Icd11), che sarà presentato all’Assemblea annuale dell’Oms nel maggio 2019, ha riconosciuto la dipendenza da sesso come un disordine mentale. L’Icd11 entrerà in vigore ufficialmente nel 2022, per consentire a tutti gli Stati membri di prepararsi ...

Il Praemium Imperiale 2018 a Riccardo Muti e Pierre Alechinsky. Ecco tutti i vincitori : Alechinsky ha fortemente influenzato il mondo della pittura in Europa. Suscita ammirazione che egli sia ancora attivo all'età di novant'anni. Per la Scultura: Fujiko Nakaya , Sapporo, 1933, Se Isamu ...

Tragedia a Carrara - muore operaio di 37 anni. Poi la scoperta che indigna tutti. “Ecco per cosa è morto…” - e sui social è già guerra vera : Una notizia terribile in un’estate che sta lasciando segni drammatici in ogni settore. Luca Savio, un operaio cavatore di marmo di 37 anni, è morto dopo essere stato schiacciato da un blocco di marmo in un deposito a Marina di Carrara. Il lavoratore aveva una moglie e un figlio piccolo. Stando a quanto riferito dalla Cgil Savio aveva un contratto di appena sei giorni, iniziato il 9 luglio, e questo è un aspetto davvero incredibile e ...

Elena Santarelli spiega : “Ecco perché ho detto a tutti del tumore di mio figlio” : perché Elena Santarelli ha deciso di svelare il tumore cerebrale del figlio Giacomo Continua a far discutere la scelta di Elena Santarelli di condividere la notizia del tumore del figlio Giacomo. Una decisione che ha fatto storcere il naso a più di qualcuno, che ha criticato la showgirl di Latina. Molti avrebbero preferito una maggiore […] L'articolo Elena Santarelli spiega: “Ecco perché ho detto a tutti del tumore di mio ...

Chievo - Ecco le maglie 2018-2019 : spicca la scritta “Veronesi tutti mati” : Svelate le nuove divise dei veronesi, pronti a un'altra stagione in Serie A, realizzate da Givova L'articolo Chievo, ecco le maglie 2018-2019: spicca la scritta “Veronesi tutti mati” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

ProtonVPN apre il suo programma beta a tutti gli utenti Android - Windows e macOS : Ecco come aderire : Qualche mese fa vi abbiamo parlato di ProtonVPN , un valido servizio di virtual private network , VPN, dedicato al mondo Android , Windows e macOS , ed oggi torniamo sull'argomento per riportarvi l'apertura del programma beta ufficiale su tutte le piattaforme supportate. Ad annunciarlo è la stesso team di sviluppo ...

Pubblica Amministrazione - news 11/7 : Ecco i tagli di Tria su tutti i comparti : CERIPnews – Anche il ministro Tria starebbe pensando agli ennesimi tagli nei vari comparti della Pubblica Amministrazione. Nell’ambito della scuola qualcuno già si pone un interrogativo: Che succederà agli stipendi della scuola dal 1° gennaio 2019? Pubblica Amministrazione: molte le preoccupazioni di Tria a proposito della mancanza di coperture finanziarie Nessuna nuova iniziativa senza copertura […] L'articolo Pubblica ...

Juventus - arriva l'impero Ronaldo : Ecco tutti i numeri : ROMA - Cristiano Ronaldo va a Torino e porta con sé tutto l'oro del mondo. La portata storica del trasferimento del fuoriclasse portoghese alla Juventus passa anche dal ritorno di immagine: ...

10 anni di lavori costati 2 - 5 mld Conservati tutti i posti di lavoro Ecco com'è stata bonificata la Ruhr : Beppe Grillo è sicuro: l'Ilva potrebbe essere bonificata e convertita, come accaduto tra il 1990 e il 2000 alle industrie del bacino della Ruhr. Di Maio frena, ma il leader di M5S ha ragione: con 2,5 miliardi di investimenti europei, statali e regionali il bacino minerario tedesco ha saputo cambiare volto e nell'arco di 25 anni ha visto risalire il numero di occupati a quelli dei tempi d'oro dell'attività ...

10 anni di lavori costati 2 - 5 mld Conservati tutti i posti di lavoro Ecco com'è stata bonificata la Ruhr : Beppe Grillo è sicuro: l'Ilva potrebbe essere bonificata e convertita, come accaduto tra il 1990 e il 2000 alle industrie del bacino della Ruhr. Di Maio frena, ma il leader di M5S ha ragione: con 2,5 miliardi di investimenti europei, statali e regionali il bacino minerario tedesco ha saputo cambiare volto e nell'arco di 25 anni ha visto risalire il numero di occupati a quelli dei tempi d'oro dell'attività ...

Mondiali - Ecco perché i calciatori della Russia hanno inalato sali a base di ammoniaca : tutti i benefici per il corpo umano : Nelle ultime ore i Mondiali in Russia sono stati scossi dalla possibile notizia di doping tra i calciatori della nazionale di casa. Non è sfuggito agli occhi di molti che i calciatori russi inalassero qualcosa prima delle partite e così si è subito pensato al peggio. In realtà la spiegazione è più semplice e non allarmante: i calciatori inalavano ammoniaca. Ma a cosa serve? I sali sono una preparazione di carbonato d’ammonio e profumo. ...