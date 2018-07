Ecco Samsung Galaxy Note 9 a 360° in un video concept

Pessimo 2018 per i Samsung Galaxy : smartphone più soggetti a guasti - Ecco i più frequenti : Fino a questo momento è stato un 2018 davvero avaro di soddisfazioni per i Samsung Galaxy. Il produttore coreano, infatti, ha dovuto fronteggiare in primis un impatto sul mercato per i vari S9 e S9 Plus probabilmente non in linea con le proprie aspettative, fino ad arrivare ai risultati di una ricerca che sono trapelati oggi 13 luglio. La fonte è "State of Mobile Device Repair & Security" e la dice lunga sul particolare momento storico che ...

Primissimo sguardo alla SPen del Samsung Galaxy Note 9 : Eccola in foto : Eravate curiosi di dare una sbirciata alla nuova SPen del Samsung Galaxy Note 9? Ice universe, fonte risaputamente affidabile (anche se non infallibile), ci ha accontentato tutti, proponendo quella che sembra essere la prima immagine dell'accessorio, da cui però non traspaiono le funzionalità inedite che in lungo ed in largo sono state descritte da più parti. Che la SPen sia dotata di Bluetooth parerebbe averlo confermato anche l'ente di ...

Samsung Galaxy Note 9 - la S-Pen userà il Bluetooth : Ecco le sue funzionalità - Rumors - caratteristiche e prezzo : Samsung Galaxy Note 9, la S-Pen userà il Bluetooth Samsung Galaxy Note 9, la S-Pen userà il Bluetooth: ecco le sue funzionalità Il 9 agosto 2018, il nuovo Samsung Galaxy Note 9 farà il suo esordio sul ...

BUG SAMSUNG : SPEDITE FOTO A CASO SENZA LASCIARE TRACCIA/ S9 e Note 8 - Ecco come evitare il problema : Bug SAMSUNG: FOTO SPEDITE a CASO SENZA LASCIARE TRACCIA. Mandate immagini ai contatti in completa autonomia. Non si registrano ancora dei casi in Italia ma il CASO fa discutere(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 19:51:00 GMT)

Samsung Galaxy Tab S4 in un nuovo render “ufficiale” : Ecco il tablet tutto schermo : Samsung Galaxy Tab S4 appare in quello che sembra essere un primo render per la stampa, con un display che copre praticamente tutta la parte frontale. L'articolo Samsung Galaxy Tab S4 in un nuovo render “ufficiale”: ecco il tablet tutto schermo proviene da tuttoAndroid.

Solo 300 euro il prezzo Samsung Galaxy S9 e Huawei P20 TIM : offerta imbattibile - Ecco come : Chi è a caccia del migliore prezzo Samsung Galaxy S9 e Huawei P20 potrebbe davvero restare esterrefatto a causa dell'ultimissima offerta dell'operatore TIM. I due top di gamma 2018 dell'universo Android sono protagoniste di due proposte commerciali con i fiocchi e identiche. A patto di essere da un po' di tempo legati al vettore, ecco che sarà possibile approfittare del forte sconto su entrambi i device. La pagina della promozione TIM per ...

Ecco com’è finita la grande guerra dei brevetti tra Apple e Samsung : (Foto: Getty Images) Ora è ufficiale: si è conclusa la guerra dei brevetti che ha visto coinvolte, negli ultimi sette anni, Apple e Samsung. La lunga querelle legale si è chiusa con uno storico accordo tra i due giganti tech, leader mondiali nella produzione di smartphone. E proprio il design (e alcune funzionalità) dei telefoni di casa Apple è stato, in questi anni, il cuore della contesa: la casa di Cupertino infatti aveva accusato i coreani ...

Direttamente Oreo 8.1 per Samsung Galaxy J7 2017 ed altri smartphone : Ecco la lista : Ci sono importanti sviluppi da analizzare con grande attenzione per quanto riguarda alcune famiglie di Samsung Galaxy meno diffuse, ma allo stesso tempo popolari in giro per il mondo, a partire da un device come il Samsung Galaxy J7 2017. Secondo quanto riportato dalla divisione ceca del produttore asiatico, infatti, l'idea dei tecnici sarebbe quella di rilasciare Direttamente l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo 8.1 per questi ...

Del tutto borderless il Samsung Galaxy S10? Ecco un nuovo brevetto : Il Samsung Galaxy S10 ha un nome in codice che la dice lunga circa le intenzioni del produttore: 'Beyond', che possiamo tradurre con le espressioni 'andare oltre, scavalcare il già noto'. Quanto stiamo per dirvi sostiene il prototipo di cui vi abbiamo parlato l'altro giorno in riferimento ad un ipotetico smartphone senza cornici, qualcosa che sposa la direzione che sta cercando di seguire il colosso asiatico, di tutta risposta all'ultimo ...

Ecco com’era il primo prototipo di smartphone Samsung a doppio schermo : (Foto: Weibo) Se le ultime indiscrezioni circolate riguardanti il fantomatico smartphone pieghevole di Samsung si rivelassero vere, l’anno prossimo potremmo finalmente vedere il gadget fatto e finito al Mobile World Congress di Barcellona. Per il momento però toccherà accontentarsi delle vecchie foto di Project V, un prototipo emerso in Rete in questi giorni e che sarebbe dovuto rimanere confinato nei laboratori del gruppo coreano. (Foto: ...

Ecco come non sarà il Samsung Galaxy X : gli utenti possono esultare : Il Samsung Galaxy X verrà probabilmente presentato al MWC 2019 di Barcellona, anche se ancora sono poche le cose che sappiamo in relazione al design che adotterà. Alcune fonti hanno parlato di un dispositivo con una diagonale massima di 7.3 pollici, da aperto, che riepigato arriverebbe a misurare appena 4.5 pollici, oltre che di un prezzo che potrebbe addirittura sforare il tetto di 1600 euro, al cambio attuale dal dollaro (si parlava di 1850 ...

Ecco perchè il Samsung Galaxy Note 9 probabilmente avrà una doppia fotocamera posteriore orizzontale : Pare che per il Samsung Galaxy Note 9 il produttore coreano abbia deciso di puntare su una batteria con una capienza ricompresa tra 3.850 mAh e 4.000 mAh L'articolo Ecco perchè il Samsung Galaxy Note 9 probabilmente avrà una doppia fotocamera posteriore orizzontale proviene da TuttoAndroid.

Ecco alcune possibili funzioni del Bixby Speaker di Samsung : Lo Speaker smart con Bixby è uno di quei pochi prodotti sui cui Samsung ha apertamente riconosciuto di essere al lavoro e, stando a quanto emerso di recente, potrebbe presentarsi al debutto già ricco di funzioni interessanti. In attesa di scoprire quando il nuovo Bixby Speaker verrà lanciato, vediamo insieme cosa potrebbe essere in grado di fare. L'articolo Ecco alcune possibili funzioni del Bixby Speaker di Samsung proviene da TuttoAndroid.

Il grande giorno per Samsung Galaxy S7 e S7 Edge Vodafone : Ecco l’aggiornamento Oreo : Inizia col botto questo 5 giugno per coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S7 o di un S7 Edge qui in Italia. Dopo mesi di attesa, infatti, è finalmente ufficiale la distribuzione dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo per coloro che hanno deciso di puntare su un modello brandizzato Vodafone, che come vi avevamo anticipato la scorsa settimana è stato in grado di fare questo step più velocemente persino della variante no ...