Ecco le 60 donne più ricche degli Stati Uniti

MONDIALI 2018/ 'Inquadrare belle donne è sessismo' : pure CEcco Angiolieri boccia la Fifa… : In uno slancio malriuscito di politically correct, La Fifa ha deciso che le inquadrature di tifose attraenti durante le partite sono sessismo.

MONDIALI 2018/ "Inquadrare belle donne è sessismo" : pure CEcco Angiolieri boccia la Fifa… : In uno slancio malriuscito di politically correct, La Fifa ha deciso che le inquadrature di tifose attraenti durante le partite sono sessismo. Una boiata pazzesca. MAURIZIO VITALI(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 06:08:00 GMT)Thailandia, anelito di resurrezione, di M. VitaliELEZIONI A LUGLIO?/ "Secondo bagno a destra", la democrazia in infradito gioca brutti scherzi, di M. Vitali

Smettere di fumare fa ingrassare? Ecco la soluzione per le donne in postmenopausa : I fumatori e le fumatrici forniscono sempre molte “ragioni” per non Smettere di fumare, con la paura di prendere peso che si classifica come una delle più utilizzate. Ma ora un nuovo studio che ha seguito fumatrici della Women’s Health Initiative (WHI) conferma che anche un modesto aumento nell’attività fisica può minimizzare l’aumento di peso nelle donne in post-menopausa dopo aver smesso di fumare. I risultati sono stati pubblicati sulla ...

Andrea Del Corso - Temptation Island 2018/ Da tentatore al trono di Uomini e Donne? Ecco di chi è amico… : Andrea Del Corso, Temptation Island 2018, da tentatore in Sardegna al trono classico di Uomini e Donne? Ecco di chi è amico il single che ha conquistato tutti.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 11:01:00 GMT)

La sorellanza - Ecco cos’è e perché le donne ne hanno bisogno : Femminicidi, disuguaglianza salariale e discriminazione. Siamo nel 2018 ma la parità di genere tra uomini e donne, per molti versi, è ancora lontana. La sottovalutazione del genere femminile è ancora evidente. Nell’ambito lavorativo, l’uomo tende a ricoprire ruoli di maggiore prestigio e a vedere maggiormente riconosciuto il suo lavoro. E sempre sul versante sociale, il numero di donne vittime di violenze e di omicidi è allarmante. ...

Simone - il gigolò che fa anche le coccole : 'Non esistono donne brutte'. Ecco quanto guadagna : Mi si è aperto un mondo: ho avuto un'idea, di vendere non solo sesso ma anche protezione, coccole, comprensione'. Oltre che il fidanzato premuroso, Simone per le sue clienti spesso è qualcos'altro: ...

Simone - il gigolò che fa anche le coccole : «Non esistono donne brutte». Ecco quanto guadagna : Mi si è aperto un mondo: ho avuto un'idea, di vendere non solo sesso ma anche protezione, coccole, comprensione'. Oltre che il fidanzato premuroso, Simone per le sue clienti spesso è qualcos'altro: ...

Uomini e donne - la confessione di Sara Affi Fella sulla cicatrice : 'Ecco perché ero sempre str***' : Ha dovuto affrontare gravi problemi di salute l'ex tronista di Uomini e donne Sara Affi Fella . Ostacoli nella sua vita rimasti finora segreti, finché non ha deciso di mostrare su Instagram i segni di ...

Tara Gabrieletto ha il seno rifatto? / L'ex di Uomini e Donne sbotta : “Lo sapevano tutti…” - Ecco le sue parole : Tara Gabrieletto ha rifatto il seno? L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne sbotta su Instagram e svela: "Avete scoperto l'acqua calda, avevo delle cisti, ora basta!"(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 12:46:00 GMT)

Temptation Island 2018/ Coppie : fra le tentatrici una ex corteggiatrice di Uomini e Donne - Ecco il suo nome : Temptation Island 2018, tutte le Coppie che partecipano al programma estivo di Canale 5: da Ida e Riccardo a Valentina e Oronzo, ecco cosa fanno e perché partecipano.(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 17:50:00 GMT)

“Che schianto”. Claudia Piumetto - la ricordate a Uomini e Donne? Eccola tanti anni dopo : Era il 2008 quando Claudia Piumetto partecipò per la prima volta a ”Uomini e Donne”. Era la corteggiatrice di Emanuele Morelli, ma quando il calciatore abbandonò il programma Claudia salì sul trono per trovare l’amore. Purtroppo non fu fortunata nemmeno quella volta, poiché la sua scelta Diego Daddi le disse di no (“Non ti vedo nella mia vita. Non sei la ragazza adatta ai miei bisogni. Perché devo prenderti in ...

Uomini e Donne - Paolo Crivellin in ospedale! Ecco come sta! : L’ex tronista di Uomini e Donne, Paolo Crivellin è stato ricoverato d’urgenza in ospedale a seguito di un incidente. Ecco come sta e che cosa gli è accaduto! Paolo Crivellin, conosciuto al mondo dello showbiz per aver partecipato alla scorsa edizione di Temptation Island e successivamente per approdato a Uomini e Donne in qualità di tronista, ha subito un incidente stradale in moto. Il fidanzato di Angela Caloisi su Instagram ha ...

Uomini e Donne/ Gemma Galgani e il suo segreto : "Ecco come ho conquistato Giorgio Manetti!" (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani riuscirà a riconquistare Giorgio Manetti? Intanto la dama ci svela il suo segreto con gli Uomini...(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 07:35:00 GMT)

UOMINI E DONNE/ Nuovo amore per Andrea Melchiorre : Ecco chi è! (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, Trono Classico: Gianni Sperti critica le coppie nate e scoppiate nell'ultima edizione, Sara Affi Fella sbotta contro gli haters su Instagram.(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 18:12:00 GMT)