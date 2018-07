ilfoglio

: Ecco il genere di film che vorremmo vedere ai festival - Mariarosa Mancuso - ilfoglio_it : Ecco il genere di film che vorremmo vedere ai festival - Mariarosa Mancuso - semprealtrove : RT @GiancarloDeRisi: Ecco che cosa accade lungo la Domiziana. Ecco come gli immigrati stanno riducendo questo Paese. È di fronte a situazio… - Linus2k : @Silviettosa @matteosalvinimi ?? ed ecco che quando non si sa che dire si butta sul “e Renzi?”, “e il PD?”, “e le fo… -

(Di venerdì 13 luglio 2018) Mentre qui si sbadiglia, e per qualcosa di guardabile bisogna cercare tra iche qualche anima santa ripropone in sala, sull’aggregatore di recensioni “Rottentomatoes” spuntano due titoli con il massimo punteggio. Il 96 per cento dei critici censiti raccomanda “Sorry to Bother You” diretto da Bo