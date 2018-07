E la Corte dei conti certifica l' accanimento contro il ceto medio

La Corte dei Conti gela Governo e lavoratori : non c’è margine per correggere la Fornero : Vietato ritoccare il sistema previdenziale e aumentare al spesa pubblica, questo quanto è fuoriuscito dal rapporto 2018 sul coordinamento della Finanza Pubblica presentato alla Camera. Il diktat della Corte dei Conti , se non è una doccia fredda per il Governo, per Salvini e Di Maio e per i cittadini che stanno riponendo speranze su quanto sembra sia in cantiere da parte del Governo, poco ci manca. Dopo le dichiarazioni di Di Maio ieri in ...

Ue : Pil italiano giù - siamo ultimi in Europa. Corte dei conti : Non si tocchi la legge Fornero : A pesare sono le incertezze sulle politiche economiche. Un altro allarme arriva dai magistrati contabili, per i quali serve una riduzione del debito perché il rapido invecchiamento della popolazione ...

Sanità - Corte dei Conti : l’invecchiamento condiziona il bilancio - effetti sul welfare : Nei prossimi anni “il bilancio pubblico sarà fortemente condizionato dall’invecchiamento della popolazione e dalle modifiche della struttura demografica“. E’ quanto rileva la Corte dei Conti nel suo Rapporto 2018 sul coordinamento della finanza pubblica. Si tratta di “un fenomeno i cui tratti essenziali sono noti da tempo – scrivono i magistrati contabili – ma che, stando a nuove stime, potrebbe avere ...

Sanità - Corte dei Conti : progressi ma persistono aree di ritardi e inefficienze : I dati del 2017 “confermano il buon risultato economico delle misure di controllo messe in campo in questi anni” sul fronte della Sanità pubblica, “ma nonostante i progressi persistono aree di ritardi e inefficienze“. E’ quanto sostiene la Corte dei Conti nel suo Rapporto 2018 sul coordinamento della finanza pubblica, auspicando azioni di intervento da parte del legislatore. “Se la diminuzione dei ricoveri ...

Allarme Corte dei Conti : popolazione invecchia - accelerare calo debito : "E' necessario affrettarsi a ridurre e in prospettiva a rimuovere, l'inevitabile pressione che un elevato debito pubblico pone sui tassi di interesse e sulla complessiva stabilità finanziaria del ...

Riforma pensioni 2018/ Legge Fornero - Corte dei Conti : è stata brusca - ma non va cambiata (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. La Corte dei Conti dà un giudizio sulla Legge Fornero. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 11:56:00 GMT)

Patrocini per i Gay Pride - ora parte l'esposto alla Corte dei Conti : Un esposto presentato alla Corte dei Conti. Il fine è quello di contestare il presunto danno erariale che deriverebbe dall'aver concesso il Patrocinio alle varie manifestazioni che si svolgono ormai di consueto e che di solito vengono denominate "Gay Pride". Cento enti locali sono finiti così nel "mirino" dell'Associazione Difesa dei Valori.I dettagli dell'iniziativa sono divenuti pubblici durante giornata di oggi, all'interno di una conferenza ...

Frode per 1 - 2 mln : Corte dei conti condanna una società di Acireale : PALERMO - I giudici della Corte dei conti presieduta da Giuseppe Colavecchio hanno condannato la Digital Pro srl, società di Acireale, e l'allora rappresentante legale Giuseppe Torrisi a risarcire il ...