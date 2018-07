E' il match della nostra vita

L’Inghilterra dice addio a Russia 2018 - Southgate parla della delusione cocente : “abbiamo perso il controllo del match” : L’Inghilterra perde ai supplementari contro la Croazia in semifinale, il commento del Ct Gareth Southgate dopo l’addio della sua Nazionale ai Mondiali di Russia 2018 L’Inghilterra ci credeva, forse troppo, alla conquista del Mondiale di Russia 2018. La sconfitta contro la Croazia in semifinale, allo stadio Luzhniki di Mosca, perciò brucia di più. Ad analizzare come siano andate le cose, anche il ct della Nazionale ...

Valeria Imbrogno - l’ultimo match della compagna di Dj Fabo : “È qui con me” : Ha combattuto ieri sera, 6 luglio, il suo ultimo incontro di boxe, Valeria Imbrogno, compagna di Fabiano Antonini, conosciuto da tutti come Dj Fabo, morto il 27 febbraio 2017 in Svizzera, a seguito del suicidio assistito. La 39enne ha conquistato la cintura WBC match for Peace, categoria minimosca, contro Judith Hachbold in un match dal significato che va oltre lo sport. Al termine dell’incontro al Teatro Principe di Milano, la boxeur ha ...

VIDEO/ Germania Svezia (2-1) : Reus man of the match. Highlights e gol della partita (Mondiali 2018 - girone F) : VIDEO Germania Svezia (2-1): Highlights e gol della partita dei Mondiali 2018 valida per il girone F. Le immagini salienti della grande sfida di Sochi, 23 giugno(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 08:40:00 GMT)

Basket - l’avvicinamento della Nazionale azzurra al match contro la Croazia : Prima la conferenza stampa di Meo Sacchetti, poi il match contro la Croazia per la Nazionale italiana: ecco tutti gli appuntamenti con gli azzurri Si avvicina a grandi passi la sfida degli Azzurri alla Croazia del 28 giugno prossimo (20.45, diretta Sky Sport HD). La Nazionale di Meo Sacchetti è in raduno da tre giorni a Trieste e le sessioni di allenamento procedono a buon ritmo. Si avvicina anche il momento delle scelte: il CT, che al momento ...

Mondiali Russia 2018 : come seguire i match in Tv e streaming della seconda giornata di Coppa del Mondo : Egitto - Uruguay, Marocco - Iran e in prima serata Portogallo - Spagna. Scopriamo canali e orari per vedere le partite in chiaro o streaming e le possibili formazioni delle Nazionali.

Baseball – Serie A1 - tutti i match della prima giornata di ritorno : La prima giornata di ritorno del campionato di Baseball Serie A1 Torna a pieno regime il campionato di Serie A1 Baseball che si appresta ad iniziare il girone di ritorno della regular season. I dominatori della prima parte della stagione, la UnipolSai Bologna e il Rimini, reduci rispettivamente dal terzo e dal secondo posto in Coppa Campioni, affrontano rispettivamente il Tommasin Padova e il Nettuno City per continuare la cavalcata verso i ...

Rugby - Test match giugno 2018 : gli altri otto incontri della giornata di domani (sabato 9 giugno) : Non solo Giappone-Italia: domani altri otto Test match internazionali riempiranno la giornata del Rugby mondiale. Andranno infatti in scena Nuova Zelanda-Francia, Australia-Irlanda, Sudafrica-Inghilterra, Argentina-Galles, Canada-Scozia, USA-Russia, Tonga-Georgia, Fiji-Romania. Galles e Sudafrica hanno già riscaldato i motori negli States, ma con due formazioni ampiamente rimaneggiate, in quanto non era ancora ufficialmente aperta la finestra ...

Giappone-Italia - Test match 2018 : programma - orario e tv. La data della partita : Dopo il Test Match non ufficiale contro lo Yamaha Jubilo, vinto con un rotondo 19-52, è ora di fare sul serio per l’Italia del rugby, che sabato 9 giugno sarà impegnata nel primo dei due confronti contro il Giappone in vista della Coppa del Mondo che si disputerà in terra nipponica il prossimo anno. Teatro della prima sfida tra le due nazionali sarà l’Oita Bank Dome di Oita, con calcio d’inizio alle ore 7.45 italiane. La ...

71° Gran Premio della Repubblica Sisal matchpoint - : ... che include alcuni scatti presi dall'archivio della Cineteca di Bologna, altre del Collezionista ravennate Alberto Forti oltre a quelle di proprietà dell'Arcoveggio, nonchè una serie di spettacoli ...

Rugby - Test match 2018 : Yamaha Jubilo-Italia. Programma - orario e come vederla in tv. La data della partita : Iniziano gli attesi Test Match di giugno 2018 per la nazionale italiana di Rugby: la trasferta in Giappone per la banda di Conor O’Shea è già partita da qualche giorno, sabato 2 giugno ci sarà anche il primo incontro. Un no caps contro il club del Sol Levante dello Yamaha Jubilo: partita già importante per Testare la temperatura del XV azzurro. Andiamo a scoprire il Programma e l’orario dell’incontro (al momento non è prevista ...