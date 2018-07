Due incendi in Basso Molise | traffico rallentato

Incendiate auto Due agenti penitenziaria : ANSA, - REGGIO CALABRIA, 10 LUG - Le auto di due agenti della Polizia penitenziaria in servizio in carceri nel reggino sono state Incendiate la notte scorsa. Lo rende noto il sindacato Cosp definendo ...

Colle Val d'Elsa - incendio in azienda di rottamazione : fumo tossico/ Ultime notizie video : feriti Due pompieri : Colle Val d'Elsa, incendio in azienda di rottamazione: fumo tossico, video. Ultime notizie: feriti 2 pompieri, non ci sono vittime. Fiamme alte: il Comune invita a tenere chiuse le finestre(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 20:52:00 GMT)

Piromane in azione nella notte : cinque cassonetti incendiati e Due auto danneggiate : 'Li ho visti chiudere la strada con le manichette e poi sfondare la porta' 3 Legionella, sospesa l'attività del Centro di residenza anziani di Strada Agazzana 4 Operazione Alto Impatto: 24 denunce e 4 ...

Roma - esplosione in palazzina a La Storta/ Ultime notizie : Due feriti - sedato l'incendio : Roma, esplode palazzina a La Storta: due i feriti soccorsi tra cui un pompiere coinvolto nelle operazioni di salvataggio. La causa sarebbe la fuga di gas da due bombole in garage.(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 22:25:00 GMT)

Esplodono bombole di gas nel garage - poi l'incendio : Due feriti - tra cui un pompiere : Esplosione in una palazzina in zona La Storta, alla periferia di Roma. Sul posto, in via Eligio Possenti, sono arrivati i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia. Nell'edificio si è poi sviluppato un violento incendio...

FOSSANO/ Legnaia in fiamme : intervenuti Due mezzi antincendio : Intervento dei vigili del fuoco a FOSSANO alle 16,30 per l'incendio di una Legnaia. All'arrivo dei due mezzi dei pompieri l'incendio si era esteso anche ad alcuni alberi. Fortunatamente essendo la ...

Messina - una presa mal funzionante all’origine dell’incendio che ha ucciso i Due fratellini : Una presa della corrente o una ciabatta mal funzionante sarebbe all'origine dell'incendio nel quale hanno perso la vita Francesco Filippo e Raniero Messina, i due fratellini di 10 e 13 anni. Fissati per martedì 19 giugno alle 10 i funerali delle due vittime: proclamato anche il lutto cittadino a Messina.Continua a leggere

Incendio in appartamento a Messina - morti Due fratelli di 10 e 13 anni | : Franco, il più grande, è tornato indietro per salvare Raniero. Salvi i genitori e gli altri due figli di 8 e 6 anni. Il rogo è divampato alle 4.30 di notte in cucina, forse per un cortocircuito dovuto ...

Messina - incendio in appartamento : morti Due bambini | Il più grande si è sacrificato per cercare di salvare il fratello : Messina, incendio in appartamento: morti due bambini | Il più grande si è sacrificato per cercare di salvare il fratello Messina, incendio in appartamento: morti due bambini | Il più grande si è sacrificato per cercare di salvare il fratello Continua a leggere L'articolo Messina, incendio in appartamento: morti due bambini | Il più grande si è sacrificato per cercare di salvare il fratello proviene da NewsGo.

Incendio a Messina morti Due fratellini Franco ha provato a salvare Raniero : Sono morti insieme Francesco e Raniero . Lui il più grande, 13 anni, ha cercato di salvare il fratellino di 10 anni dalle fiamme ma sono rimasti intrappolati nel rogo della loro casa. Un cortocircuito ...

Incendio Messina - morti Due fratellini. Lo zio : “La mamma gridava ‘salvate i miei figli'” : “Pensavo fosse con noi, ma poi i sia sceso per cercare il fratello”, racconta Fernando Rizzo, vicino e parente della famiglia che oggi ha perso in un Incendio i due figli più grandi, Francesco Filippo, di 13 anni e Raniero, di 10.Continua a leggere

Messina - incendio in casa : morti Due fratellini. Francesco è tornato indietro per cercare di salvare Raniero : Sono morti insieme Francesco e Raniero. Lui il più grande, 13 anni, ha cercato di salvare il fratellino di 10 anni dalle fiamme ma sono rimasti intrappolati nel rogo della loro casa. Un...

Messina a lutto per i Due fratellini morti nell'incendio : annullati gli spettacoli della Notte Bianca di Sant'Antonio : Antonio partecipando al dolore annulla tutti gli spettacoli previsti per le piazze e per le strade del centro cittadino in occasione della Notte Bianca programmata per sabato 16 giugno. Invitiamo i ...

Due fratelli di 10 e 13 anni sono morti in un incendio a Messina : Nella notte tra giovedì e venerdì due fratelli di 10 e 13 anni sono morti durante un incendio nell’appartamento in cui vivevano, nel centro storico di Messina, e che secondo Repubblica si è propagato in altri due appartamenti dello stesso The post Due fratelli di 10 e 13 anni sono morti in un incendio a Messina appeared first on Il Post.