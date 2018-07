Dubbi sull' età di Girmawit Gebrzihair | bronzo nei 5mila metri ai mondiali under 20

Atletica - polemiche ai mondiali Under 20 : Dubbi sull'età della medagliata etiope : Si sta mettendo in mostra nel mondiale Under 20 di Atletica leggera di Tampere, ma c'è chi ha dubbi sulla sua età: al centro della questione l'etiope Girmawit Gebrzihair. La ragazza, 16 anni come ...

"Nessuna rivolta sulla nave"Allarme per sbarcare in Italia? I Dubbi sulla vicenda Vos Thalassa : dubbi su quanto accaduto a bordo della Vos Thalassa. Un responsabile tecnico della nave: "Nessuna rivolta dei migranti". Il sospetto è che l'allarme sia stato lanciato per sbarcarli in Italia

Più di un Dubbio sulle proposte di Savona sulla riforma della Bce : Che la situazione italiana (e non solo) desti qualche preoccupazione è evidente. Lo hanno detto con chiarezza Ignazio Visco, Governatore della Banca d'Italia, e Giovanni Tria, Ministro dell'economia, parlando alla riunione dell'Abi, il cui presidente, Antonio Patuelli non ha potuto che convenire: esortando a non tirare troppo la corda nei confronti dell'Europa. Ma che vi sia il pericolo di un "cigno nero" come ha diagnosticato, a pochi ...

Ciclismo - Parisotto sull'assoluzione di Froome : 'Senza motivazioni - i Dubbi restano' : Non accennano a placarsi le polemiche dopo l'assoluzione di Chris Froome [VIDEO], scagionato dalla Wada l'agenzia mondiale antidoping in to alla vicenda della sua positivita' al salbutamolo nel corso della Vuelta Espana 2017. Sono numerosi gli esperti del settore intervenuti per dire la loro sul caso che ha coinvolto il corridore del Team Sky. Tra questi c'è anche Robin Parisotto, medico sportivo australiano, che ai microfoni di 'Cyclingnews' ha

Francia-Uruguay : francesi sulle ali dell'entusiasmo - Cavani in Dubbio : Il Mondiale in Russia ai quarti di finale mette di fronte Francia contro Uruguay, un match che grazie ai campioni presenti in campo regalerà sicuramente spettacolo. Un Mondiale ricco di soddisfazioni, quello giocato fino ad oggi dalle due nazionali che ora si trovano la strada leggermente più spianata grazie all'uscita di Germania e Spagna, accreditate come tra le favorite per la vittoria finale. L'unico ostacolo per le due squadre è ...

M5s - il bilancio di Rousseau è chiaro. Ma restano Dubbi sulla trasparenza : Una trasparenza ombrata. Un personalissimo ossimoro racchiude sinteticamente l’analisi del bilancio del primo anno di attività (2017) dell’associazione Rousseau, l’organismo che gestisce la piattaforma per la democrazia diretta del Movimento 5 stelle, pubblicato mercoledì 20 giugno 2018 sul Blog delle Stelle. Innanzitutto devo dire che raramente (forse mai), nel corso della mia attività professionale, mi sono imbattuto in un rendiconto di un ...

Vitalizi - dietro la frenata del Senato sulla delibera i Dubbi della Casellati e le riserve della Lega sui tagli retroattivi : Ci sono i dubbi della presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, che mercoledì da Washington ha sollevato perplessità sull’idea di mettere mano ai “diritti acquisiti”, scatenando le reazioni del Movimento 5 Stelle. Ma ci sono pure le riserve di diversi esponenti della Lega a Palazzo Madama sull’opportunità di calare la scure – come stanno facendo gli alleati di governo del M5S con la delibera presentata a ...

Il primo rapporto sull’esport in Italia - numeri e Dubbi : Il primo rapporto sugli esports in Italia è realtà: commissionato a Nielsen da Aesvi, l’associazione che raduna editori e sviluppatori di videogiochi sul territorio nazionale, il resoconto sul gaming competitivo è stato presentato ieri sera al Circolo Canottieri Aniene di Roma. A un panorama carente di informazioni ufficiali – in ambito economico, l’unico precedente è costituito da una ricerca di PayPal e SuperData del 2016, che stimava ...

Cristina Plevani solleva un Dubbio sulla gravidanza di Brigitte Nielsen : Cristina Plevani solleva un dubbio sulla gravidanza di Brigitte Nielsen, pubblicando un post su Instagram. L’attrice danese in questi giorni è diventata mamma di Frida, la sua quinta figlia, arrivata all’età di 54 anni. L’annuncio della dolce attesa è arrivata come un fulmine a ciel sereno, non solo per via dell’età dell’ex moglie di Silvester Stallone, ma anche perché nelle settimane precedenti sui social non era ...

Riforma pensioni : sulla Quota 100 c'è accordo nella maggioranza - ma rimangono molti Dubbi : Mi pare di capire che sia il tema della Legge di Bilancio, ma non ne abbiamo ancora parlato con gli altri colleghi: così Matteo Salvini, Ministro dell'Interno e vice premier, ha annunciato l'avvio dei lavori per arrivare alla famigerata Quota 100 [VIDEO]. Come promesso a margine della campagna elettorale, infatti, il segretario federale della Lega vorrebbe che si intervenisse al più presto sulle modifiche da apportare alla precedente Riforma

Francesco Baracca - cento anni di misteri per l'Asso dei cieli : i Dubbi sulla morte che ne consolidano la gloria : Ucciso da terra da un fortunato fante austriaco? Abbattuto da un altro velivolo? Suicida per non morire orrendamente bruciato? Non vi sono e non vi saranno mai risposte a queste domande: un ventaglio ...