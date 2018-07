Droga | due arresti a Milano | gestivano piazze del centro

Droga - sgominati due gruppi criminali : 20 arresti dei carabinieri di Torre Annunziata : I carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata hanno dato esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare in carcere per associazione finalizzata al traffico e alla detenzione di ...

Polizia - controlli antiDroga in due sale giochi di Ragusa : La Polizia di Stato effettua controlli in due sale giochi di Ragusa. Nessuno degli avventori minorenni era in possesso di droga.

Agrigento : sorpresi con mezzo chilo di Droga - due arresti : Palermo, 4 lug. (AdnKronos) - sorpresi con quasi mezzo chilo di droga, tra hashish e marijuana, due uomini sono stati arrestati dai Carabinieri del Comando provinciale di Agrigento. Dopo alcune segnalazioni telefoniche giunte al “112”, ad opera di cittadini preoccupati "per un anomalo via vai di per

Droga - violenza privata e reati tributari : condannate due persone : BRINDISI - Uno è stato condannato per violenza privata e reati in materia di Droga, l'altro per reati tributari. La giustizia presenta il conto a due persone residenti in provincia di Brindisi. Il ...

Cannabis light - chiusi due negozi a Macerata : “Vendono Droga normale” : Operazione della polizia nel centro marchigiano. Sostanze sequestrate e analizzate: "Vero e proprio stupefacente". Indagato in stato di libertà per attività di spaccio di sostanze stupefacenti il titolare: era consapevole che, all'interno dei vari prodotti in suo possesso, la percentuale di principio attivo fosse superiore allo 0,60% e dunque illegale.Continua a leggere

Droga e ricettazione - tre arresti della Mobile Pusher consegnava cocaina in via Costa. In via D'Alessandria bloccati due giovani su uno ... : O. In azione a Galciana l'AntiDroga della Squadra Mobile, che lunedì ha arrestato tre cittadini marocchini. Uno di essi è un Pusher che operava in via Costa, altri due sono stati sorpresi in via di...

Palermo : in auto con tre chili di Droga e due figli piccoli - arrestati marito e moglie : Palermo, 12 giu. (AdnKronos) - In auto con tre chili di droga e due figli minori. Antonio Di Maggio e Marianna Pace, marito e moglie di 41 anni, sono stati arrestati dalla polizia durante un controllo in viale Regione siciliana, a Palermo. Nella loro auto gli agenti hanno trovato, nascosti sotto il

Ventidue arresti per Droga - incluso un capo ultrà del Milan - : la merce partiva da Bellusco : La polizia di Stato ha arrestato 22 persone accusate di traffico di stupefacenti in un'operazione che ha coinvolto anche un capo ultrà del Milan e un ex responsabile degli steward dell'Inter: la droga ...

Delitto Pamela - cade l'accusa di omicidio per i due nigeriani : restano in carcere per la Droga : MACERATA - Il gip di Macerata Giovanni Maria Manzoni ha revocato la custodia in carcere, ma solo per le accuse di omicidio, vilipendio, distruzione e occultamento di cadavere, a carico di Lucky ...

Sotto effetto di Droga al volante - va contromano e si schianta uccidendo i due figli a bordo : La donna di 25 anni trovata positiva ad alcol e droghe come la cocaina. Ha imboccato contromano un raccordo autostradale schiantandosi contro un grosso tir in uno spaventoso incidente stradale in cui i due figli di 5 e 7 anni sono morti.Continua a leggere

Blitz antiDroga della polizia milanese - due gli arresti eccellenti : in manette il capo ultras del Milan : La polizia di Milano ha arrestato 22 persone coinvolte in un traffico di droga, in manette anche il capo ultras del Milan e il responsabile degli steward dell’Inter Ventidue arresti, tra cui due personaggi eccellenti legati a Milan e Inter. E’ questo il bilancio del Blitz condotto dalla polizia Milanese che ha portato in manette anche Luca Lucci, capo ultras del club rossonero, e Massimo Mandelli, responsabile degli steward della ...

Carabinieri - due arresti per Droga a Modica bassa : Modica bassa sicura: 2 arresti dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile. Un 22enne e un 26enne trovati in possesso di droga.

Operazione antiDroga 'Occhi di gatto' - due sorelle finiscono ai domiciliari : BOLZANO . Nel corso della mattinata di ieri, 30 maggio, al termine dell'Operazione denominata "Occhi di gatto", che aveva permesso, nel marzo scorso, di trarre in arresto un corriere di origine araba, ...

Giro spaccio di Droga a Rende - due arresti : Due giovani, rispettivamente di 23 e 24 anni, sono stati arrestati e posti ai domiciliari dai carabinieri della Compagnia di Rende e del 14/mo battaglione Carabinieri Calabria, in esecuzione di un'...