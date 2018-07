DriveNow lancia il car sharing settimanale per l’estate

motorinolimits

(Di venerdì 13 luglio 2018), il car sharing del Gruppo BMW presente a Milano con 500 vetture tra BMW e MINI, in vista delle imminenti partenze delle vacanze e dell'esigenza di molte famiglie e coppie e gruppi di amici di viaggiare in un'auto in condizioni di migliore salute, dimensioni e cilindrata, apre al car sharing con un'offerta 7 giorni.