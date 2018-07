Drive Now | il car sharing che ti porta in vacanza

gqitalia

(Di venerdì 13 luglio 2018) Una settimana al mare o in montagna, con tutta la comodità di avere un’auto a propria disposizione. Anche se l’auto in questione è normalmente votata al carin quel di Milano. È questa la proposta che arriva daNow, il servizio di veicoli in condivisione targato Bmw attivo nella metropoli meneghina, che per il periodo estivo ha deciso di mandare le proprie fedeli automobili in. In compagnia dei propri utenti, ovviamente. Dal 14 luglio al 3 settembre – sfogliando le offerte nella sezione Pacchetti Orari – sarà infatti possibile noleggiare una delle vettura Bmw o Mini della flottaNow con la nuova formula 7 giorni: a fronte di una spesa complessiva di 399 euro, si avranno a disposizione fino a 600 chilometri di tragitto, carburante o ricariche elettriche compresi, per raggiungere la propria località di villeggiatura e spostarsi ...