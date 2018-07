Downton Abbey sbarca al cinema

davidemaggio

: Torna Downton Abbey, questa volta al cinema - LaStampa : Torna Downton Abbey, questa volta al cinema - infoitcultura : Torna Downton Abbey, questa volta al cinema - cla81an : RT @LaStampa: Torna Downton Abbey, questa volta al cinema -

(Di venerdì 13 luglio 2018)Il film si farà. E’ arrivato il via libera per il debutto sul grande schermo di. A tre anni dalla conclusione in madrepatria (e dopo tanti rumors), la serie inglese più acclamata e seguita degli ultimi anni torna a vivere. Confermato il cast originale che comprende l’ottantatreenne Maggie Smith, la protagonista Michelle Dockery e Hugh Bonneville, interprete del patriarca di casa Crawley. I dettagli della sceneggiatura sono ancora top secret. Dietro le nuove vicende dici sarà comunque il creatore Julian Fellowes. Le riprese dovrebbero iniziare a breve.ha vinto 15 Emmy Awards risultando la serie non americana più nominata nella storia del prestigioso premio. In Italia è stata trasmessa da Rete 4 e La5 con risultati altalenanti. Le avventure in costume di una ricca famiglia inglese, e della sua servitù, fanno il grande ...