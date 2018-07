Downton Abbey | il film diventa realtà | riprese quest' estate

blogo

: 'Downton Abbey' dal piccolo al grande schermo: al via le riprese del film [news aggiornata alle 17:34] - repubblica : 'Downton Abbey' dal piccolo al grande schermo: al via le riprese del film [news aggiornata alle 17:34] - signoraDalloway : RT @ladylyre: @signoraDalloway considerati i tuoi gusti letterari qualcosa mi dice che questa notizia può farti piacere... - ladylyre : @signoraDalloway considerati i tuoi gusti letterari qualcosa mi dice che questa notizia può farti piacere... -

(Di venerdì 13 luglio 2018)riaprirà le proprie porte, ma al cinema. E' stato infatti annunciato che il cast originale della popolarissima serie di Itv tornerà a vestire i panni della famiglia Crawley, della sua servitù e dei suoi conoscenti per un vero e proprio.Se la notizia era già stata data l'anno scorso, oggi non c'è solo la conferma della presenza del cast in toto, ma anche la certezza sul quando ilsarà girato. Le, infatti, avverranno: la residenza di Highclere Castle,ta famosa a livello internazionale e centro di numerosi tour ini anni da parte dei fan, ospiterà nuovamente la troupe della Carnivals, che produrrà la pellicola con la Focus Features.prosegui la lettura, ilpubblicato su TVBlog.it 13 luglio 2018 19:58.