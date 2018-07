Dove investire nei prossimi mesi | a luglio e agosto tante variabili da considerare

Trump rilancia sulle spese della Nato : «Dovete investire il 4 per cento del Pil» : Il presidente Usa contro la Merkel: la difendiamo dalla Russia e lei manda miliardi per comprare energia

Trump rilancia sulle spese della Nato : “Dovete investire il 4 per cento del Pil” : Il presidente Trump si è abbattuto sul vertice Nato con l’ormai abituale forza perturbatrice. Prima ha attaccato la Germania, accusandola di essere «prigioniera» della Russia per gli accordi sulle forniture di gas, e poi ha rilanciato la sfida sui finanziamenti, chiedendo agli alleati di raddoppiare i contributi investendo il 4% del prodotto intern...

Roma e il dramma di una città Dove la burocrazia immobilizza chi vuole investire e produrre : Roma. Lo stadio, l’inchiesta, gli intermediari, la politica e i co-protagonisti dell’eterno canovaccio sul rapporto tra PA e affari: i costruttori, guardati spesso con sospetto nel loro insieme, al di là delle indagini in questo o quel nome. E infatti, al di là delle indagini su Luca Parnasi, il cas

Dove investire in borsa : Roma, 4 giu. , AdnKronos, - Passata la tempesta sui mercati, la domanda è sempre la stessa. Per chi ha qualche risparmio, è il momento di comprare? E, se sì, Dove puntare? "E' il momento giusto per ...

Dove investire in borsa : Passata la tempesta sui mercati, la domanda è sempre la stessa. Per chi ha qualche risparmio, è il momento di comprare? E, se sì, Dove puntare? " E' il momento giusto per investire - dice all'...