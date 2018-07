ilfattoquotidiano

: “Dopo la diagnosi di Hiv, volevo morire il prima possibile”. Storie di un contagio (che continua) e di chi riesce a… - Cascavel47 : “Dopo la diagnosi di Hiv, volevo morire il prima possibile”. Storie di un contagio (che continua) e di chi riesce a… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: “Dopo la diagnosi di Hiv, volevo morire il prima possibile”. Storie di un contagio (che continua) e di chi riesce a us… - globne : “Dopo la diagnosi di #Hiv, volevo morire il prima possibile”. Storie di un contagio (che continua) e di chi riesce… -

(Di venerdì 13 luglio 2018) “Il dottore mi diagnosticò l’Hiv, contratto per colpa di un ago infetto. Le aspettative di sopravvivenza erano esigue.ilpossibile.” Federica ha 48 anni e una figlia di 25, una famiglia benestante alle spalle che non le ha mai fatto mancare nulla. Ladi Hiv per lei arriva al culmine di una vita trascorsa tra ribellione verso i genitori, quelle che si potrebbero chiamare cattive compagnie e la dipendenza dalla droga, ed è come un fulmine a ciel sereno. Nel suo passato un fidanzato che quando aveva 16 anni la picchiava tanto da farle perdere la bimba che aspettava, un altro che spacciava droga, e colleghe che la introducono all’uso dell’eroina iniettata in vena. Poi la depressione, le rapine, un andirivieni tra carcere e comunità, fino alla decisione di disintossicarsi in Portogallo per accontentare i genitori. “Il problema però era dentro di me. Fuggii dopo ...